Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! "Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabından Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.





Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." denildi.