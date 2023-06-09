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    • Güncel
    • 09.06.2023 11:58
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    • 09.06.2023 11:58
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    Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! "Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi"

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

    Terör örgütlerine karşı mücadele tüm gücüyle devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabından Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.



    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." denildi.

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    Kritik isim gözaltında!
    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! "Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi"
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