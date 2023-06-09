Başkan Erdoğan seçimlerin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerine çıkıyor: Rota KKTC ve Azerbaycan

ÖNCE TATAR SONRA ALİYEV İLE GÖRÜŞECEK

Kıbrıs ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adada çözüme ilişkin Türkiye'nin tezlerini bir kez daha uluslararası kayıtlara geçirecek.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin çözümden yana olduğu mesajını yineleyecek.

Başkan Erdoğan daha sonrası kardeş Azerbaycan'a geçecek.

Erdoğan, 13 Haziran'da yapacağı Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek

Bu ziyarettede iki lider Kafkaslar'da barış ve istikrara yönelik mesajlar verecek.