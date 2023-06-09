Bir esnafı bacağından vurduran CHP'li Fatih Gürbüz başka bir esnafı tehdit etti: "Bu dükkanı kapatırım! Sizi de burada yaşatmam"

İzmir'de eşiyle birlikte dondurma imalatı yapan evli iki çocuk annesi Esengül Liman (38) 3 yıldır CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'den gördüğü baskı ve sistematik şiddeti jandarmaya verdiği ifadesinde anlattı.
SİZİ DE BURADA YAŞATMAM
Liman ifadesinde, "3 senede maruz kaldığı psikolojik şiddet ve maddi zararının telafisinin mümkün değil. Fatih Gürbüz üzerime yürüyerek, 'Canımı sıkma. Bu dükkanı kapatırım. Sizi de burada yaşatmam' diyerek tehditte bulundu" dedi.
CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI TEHDİT ETTİ
Konya'da yaşayan evli iki çocuk annesi 38 yaşındaki Esengül Liman, 3 yıl önce eşiyle birlikte İzmir'in Foça ilçesine gelerek yerleşti. İzmir'in turistik ilçesi Foça'da eşiyle birlikte dondurma imalatı yapan Esengül Liman 3 yıl önce ilçenin çarşısında bir dükkan açan Esengül Liman, CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün baskısına ve yıldırma politikasına maruz kaldı. İddiaya göre, komşu dükkanların dışarı masa sandalye atarak bu alanı kullanmalarına izin verilirken, Liman ailesinin dükkanının önünü kullanmasına izin verilmedi.
Esengül Liman işgaliye harcı ödeyerek dükkanının önünü kullanmak istedi ancak bu isteği de reddedildi. Başkan Gürbüz, zaman zaman bizzat kendi gelerek bazen de zabıtaları göndererek yıldırma politikasına devam etti. 1 aylık sürede baskılardan bunalan Liman, merkezi yerdeki dükkanını kapatarak Foça Yenibağarası Mahallesi'nde başka bir dükkan açmak zorunda kaldı. Bu süreçte yaz sezonunda sahilde dondurma satışı yapmasına da izin verilmeyen Esengül Liman soluğu Foça İlçe Jandarma Komutanlığı'nda aldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Liman, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ü şikayet etti.