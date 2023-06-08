Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının üzerinden tam 6 yıl geçti!

Türk Kızılay Batman Şubesinin 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla destek verdiği yürüyüşün ardından okul bahçesinde toplanan vatandaşlar, Yalçın için dua etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü müzik zümresi de şehit öğretmeni anlatan şiirler okudu.

AYBÜKE ÖĞRETMENİN ADI YAŞATILIYOR

Aybüke öğretmenin hatırası, okullarda, kütüphanelerde, sanat atölyelerinde, park ve caddelerde, anısına düzenlenen etkinliklerle yaşatılıyor.

Şehit öğretmenin ismi, ilk olarak görev yaptığı ve kendi imkanlarıyla açtığı müzik atölyesine, daha sonra Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesine verildi.

Mezun olduğu Körfez Anadolu Lisesi, saldırının gerçekleştiği Hastane Caddesi ve mezun olduğu Necmettin Erbakan Üniversitesinin orkestra salonuna da Aybüke öğretmenin ismi verildi.

Ayrıca Osmancık'ta bir ortaokulda, Kozluk'ta konukevinde, Muş'un Bozbulut köyündeki okul kütüphanesinde, Pozantı'daki bir lisenin resim atölyesinde, Safranbolu'daki üst geçitte de adı yaşatılıyor.

Öte yandan, Yalçın'ın ismi, yüksek lisansa başladığı Batman Üniversitesinde bir sınıfa verildi. Keçiören Belediyesi tarafından da geçen yıl Yayla Mahallesi'nde, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği halk kütüphanesi açıldı.