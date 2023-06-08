Acı olay İstanbul Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında erkek arkadaşı Serkan Ö. İle tartışan Çilem Büşra Yılmaz (32) erkek arkadaşı Serkan Ö. ile evde tartıştı.
İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ
Çilem Büşra Yılmaz bir süre sonra Serkan Ö.'yü cep telefonuyla görüntülü aradı. Konuşma esnasında iddiaya göre Çilem Büşra Yılmaz intihar edeceğini söyleyerek telefonu kapattı. Bunun üzerine sevgilisi Serkan Ö. Polis ekiplerine haber verdi.
DOĞALGAZ BORUSUNA ASILI BULUNDU
Sevgilisinin ihbarı üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri Çilem Büşra Yılmaz'ın doğalgaz borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine Yılmaz'ın erkek arkadaşı Serkan Ö. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.