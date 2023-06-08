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    • 08.06.2023 14:14
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    Ataşehir'deki evinde doğal gaz borusuna asılı olarak bulunmuştu! Soruşturmada flaş gelişme

    İstanbul Ataşehir'de yaşayan Çilem Büşra Yılmaz, geçtiğimiz günlerde evinde doğal gaz borusuna asılı bulundu. Daha önce kendisini darbedip kolunu kırdığı gerekçesiyle şikayetçi olan 32 yaşındaki kadının erkek arkadaşı “intihara yönlendirmek ve yardım etmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Doğal gaz borusuna asılı şüpheli ölümde yeni gelişme!

    Acı olay İstanbul Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında erkek arkadaşı Serkan Ö. İle tartışan Çilem Büşra Yılmaz (32) erkek arkadaşı Serkan Ö. ile evde tartıştı.

    İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ
    Çilem Büşra Yılmaz bir süre sonra Serkan Ö.'yü cep telefonuyla görüntülü aradı. Konuşma esnasında iddiaya göre Çilem Büşra Yılmaz intihar edeceğini söyleyerek telefonu kapattı. Bunun üzerine sevgilisi Serkan Ö. Polis ekiplerine haber verdi.

    DOĞALGAZ BORUSUNA ASILI BULUNDU
    Sevgilisinin ihbarı üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri Çilem Büşra Yılmaz'ın doğalgaz borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine Yılmaz'ın erkek arkadaşı Serkan Ö. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        3 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
        Büşra Yılmaz, 2 Haziran'da kolunun kırılması üzerine Serkan Ö.'den şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine 3 Haziran'da ifadesine başvurulan Serkan Ö., serbest bırakıldı. Yılmaz'ın Serkan Ö. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

        "ARABAMA ZARAR VERMEYE ÇALIŞIRKEN SOL KOLUNU KIRMIŞTI"
        Olayın ardından gözaltına alınan Serkan Ö. ifadesinde, "Büşra 3 gün önce arabama zarar vermeye çalışırken sol kolunu kırmıştı. Eczaneleri gezip kolluk ve yakı aldım. 5 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında Büşra'nın ikametine geçtim. Kendisine aldığım malzemeleri kapıya asarak adresi terk ettim. 10 dakika sonra beni arayarak eve çağırdı. Malzemeleri koluna tek takamayacağını söyledi. Alkollüydü, kendisine yardım edemedim annesini aradım ulaşamadım" dedi.

        ŞAHIS HAKKINDA İKİ FARKLI SORUŞTURMA
        Serkan Ö. hakkında genç kadının kolunun kırılması üzerine şikayetçi olması ve kadının şüpheli görülen ölümü üzerine iki soruşturma başlatıldı.

        "TEK YAŞIYORDU"
        Komşu Aysel Açıkgöz "Ben namaz kılıyordum. Baktım ışıklar cama vuruyor. Çıktım kapının önüne baktım kalabalık. Ne olduğunu sordum. Pek gidiş gelişimiz yoktu tek yaşıyor diye biliyordum. Sonradan itfaiye sepetini kaldırdılar yukarı, 3 kişi içeri girdi. Çıktıktan öldüğünü söylediler" dedi.

        TEK ŞÜPHELİ SEVGİLİSİ
        Tüyler ürperten olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan ve emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Serkan Ö. masum olduğunu anlattı.

        TUTUKLAMA KARARI
        Yılmaz'ın kolunun kırılması olayı ile ilgili açılan 'Aile içi şiddet' soruşturması çerçevesinde ifadesi alınan Serkan Ö., savcılık tarafından tutuklanma talibiyle mahkemeye sevk edildi. Serkan Ö., mahkemeden önce Yılmaz'ın ölümünü soruşturan Cumhuriyet savcısı tarafından da ifadesi alındı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen Serkan Ö., "intihara yönlendirmek ve yardım etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Küçük ortaklardan büyük kazık
        Haberler Güncel Ataşehir'deki evinde doğal gaz borusuna asılı olarak bulunmuştu! Soruşturmada flaş gelişme
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