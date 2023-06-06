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    • 07.06.2023 00:34
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    • 07.06.2023 00:40
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    CHP yandaşı Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu ve Faik Öztrak'a isyan etti: Umutsuz vakasınız

    Seçim hezimetinden sonra koltuğa yapışan Kemal Kılıçdaroğlve Ekrem İmamoğlu arasındaki kaos tam gaz devam ediyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ikili arasındaki yaşanan kaos üzerine ise İmamoğlu'na gönderme yaparak "CHP çadır partisi değildir" ifadelerini kullanmıştı.Tüm bu yaşananların ardından CHP yandaşı Fatih Portakal isyan bayrağını açtı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Faik Öztrak'a zehir zemberek sözler söyleyen Portakal, "Ya başarısızsınız be arkadaş. Hala umut olmaya çalışıyorsunuz. Umutsuz vakasınız, sözünün bile heyecanı yok" ifadelerini kullandı.

    Umutusuz vakasınız

    28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen tarihi bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarıyla tabanında ve Kandil'de büyük bir hayal kırıklığı yarattı.



    MYK ÜYELERİNİ TEK TEK İSTİFA ETTİRDİ
    Seçimleri kaybetmesine rağmen istifaya yanaşmayan Kılıçdaroğlu tüm MYK üyelerinin istifasını alırken parti içindeki ekipleri de kendisine bağladı.



    İMAMOĞLU BAYRAK AÇTI
    Kılıçdaroğlu'nun istifaya yanaşmaması sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bay Kemal'e bayrak açarken verdiği değişim mesajlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu.



        KILIÇDAROĞLU İSTİFAYI REDDETTİ
        Hatta ikili arasında yapılan görüşmede İmamoğlu'nun partide bir değişime öncülük edebileceğini söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu'nun bu durumu reddettiği de konuşuldu. Bu gelişmeler yaşanırken Kılıçdaroğlu-İmamoğlu gergibliği CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu.



        ÖZTRAK'TAN İMAMOĞLU'NA GÖNDERME: CHP ÇADIR PARTİSİ DEĞİL
        Faik Öztrak'a "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına göre istifa etmeyi düşünüyor mu? Kılıçdaroğlu'yla Ekrem İmamoğlu arasında koltuk savaşı yaşandığı iddia ediliyor. Kurultay tarihi netleşti mi?" sorusu da yöneltildi.

        Soru sonrası "CHP bir çadır partisi değildir" diye çıkışan Öztrak, alt metninde Ekrem İmamoğlu'na bolca gönderme içeren bir yanıt verdi.

        "CHP bir çadır partisi değildir. Dünyada gerçekten eşine az rastlanır bir maziye sahip olan asırlık bir partidir. Yerleşik usullere sahiptir ve bu partide kimse tek başına aklına estiği gibi karar alamaz. Bütün kararlar partinin yetkili kurullarında tartışılarak alınır. Bizi başka partilerle karıştırmayın. Genel Başkanımız, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarıyla, partimizin il ve ilçe başkanlarıyla, örgütümüzün kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla, tüm seçilmişlerimizle, örgütümüzle sorunlar, meseleler hakkında istişarelerde bulunur. Bu istişarelerden farklı sonuçlar çıkarmaya çalışmamak gerekir."




        "CHP ARTIK UMUTSUZ VAKA"
        Diğer yandan fondaş Sözcü TV'de konuşan Fatih Portakal, Faik Öztrak ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Öztrak'ın yaptığı konuşmayı "heyecansız" bulan Portakal "Ya başarısızsınız be arkadaş. Hala umut olmaya çalışıyorsunuz. Umutsuz vakasınız, sözünün bile heyecanı yok. Evet, Kılıçdaroğlu aday olsun dedim, ama bitti, kaybettiniz ya, o koltukta oturamazsınız" ifadelerini kullandı.



        "TORUNLARINIZLA VAKİT GEÇİRİN"
        CHP fondaşı Sözcü TV'de Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'na artık partiden gitmesi gerektiğini söylerken "Sizin ayrılıp çocuklarınaza, eşinize, torunlarınıza vakit harcamanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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        Umutusuz vakasınız
        Haberler Güncel CHP yandaşı Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu ve Faik Öztrak'a isyan etti: Umutsuz vakasınız
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