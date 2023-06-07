İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu! Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit düştü

Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu" sırasında şehit düştü. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.



Milletimizin başı sağ olsun🇹🇷



"Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu" sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.



Şehidimizin makamı âli… pic.twitter.com/94tsx5N1dV — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 7, 2023





Yerli Kaya paylaşımında, "Milletimizin başı sağ olsun "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu" sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" dedi.