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    • 08.06.2023 00:49
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    MHP sosyal medya hesabından paylaştı: "Bu bana yeter"

    Son dakika haberi! Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin klasik otomobiliyle Ankara caddelerini gezdiği anları paylaştı.

    takvim.com.tr
    MHP paylaştı: Bu bana yeter

    Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin klasik otomobiliyle Ankara caddelerini gezdiği anları paylaştı. MHP'nin paylaştığı videoda Bahçeli, otomobili sürerken, arka fonda ise Ferdi Tayfur'un 'Bu bana yeter' şarkısı çaldı.

    BAHÇELİ KLASİK OTOMOBİLİYLE ANKARA'YI TURLADI I VİDEO İZLE



    MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin geçici Meclis Başkanlığı görevini devretmesinin ardından MHP'nin Twitter hesabından 'Bu bana yeter…' notuyla bir video paylaşıldı.



    NAZAR BONCUKLU MUSKA DİKKAT ÇEKTİ
    Bahçeli'nin 06 TCD 009 plakalı klasik otomobili ile Ankara caddelerinde gezdiği videoda Ferdi Tayfur'un 'Bu bana yeter' şarkısı çaldı. Bahçeli, otomobilini kendi sürerken parmağındaki yüzük, elindeki tespih ve dikiz aynasında nazar boncuklu muska dikkat çekti.

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    Haberler Güncel MHP sosyal medya hesabından paylaştı: "Bu bana yeter"
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