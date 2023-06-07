MHP sosyal medya hesabından paylaştı: "Bu bana yeter"





NAZAR BONCUKLU MUSKA DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli'nin 06 TCD 009 plakalı klasik otomobili ile Ankara caddelerinde gezdiği videoda Ferdi Tayfur'un 'Bu bana yeter' şarkısı çaldı. Bahçeli, otomobilini kendi sürerken parmağındaki yüzük, elindeki tespih ve dikiz aynasında nazar boncuklu muska dikkat çekti.

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