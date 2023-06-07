Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

TÜRKİYE'NİN AB'YE TAM ÜYELİĞİ

Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Başkan Erdoğan, Avrupa açısından büyük stratejik değeri olan Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda somut ve olumlu bir gündemle temasları tüm seviyelerde artırmak gerektiğini ifade etti.