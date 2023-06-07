Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde 300'den fazla kişinin ölümüne sebep olan Ebrar Siteleri'nin müteahhidi tutuklandı

POLİS EKİPLERİNE TESLİM OLDU

Sitenin müteahhitlerinden olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Tevfik Tepebaşı dün polis ekiplerine teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik Tepebaşı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.