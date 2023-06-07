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    • 07.06.2023 17:18
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    Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde 300'den fazla kişinin ölümüne sebep olan Ebrar Siteleri'nin müteahhidi tutuklandı

    6 Şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda 11 il enkaza dönmüştü. Depremlerde yıkılan binaların müteahhitleri için soruşturmalar devam ediyor. Büyük yıkımda 300’ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nin müteahiddi olarak bilinen Tevfik Tepebaşı, dün polis ekiplerine teslim olmasının ardından tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ebrar Siteleri’nin müteahhidi tutuklandı

    Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde kent merkezinde bulunan 8 bloklu Ebrar Sitesi yıkıldı. Onlarca kişinin yaralı olarak kurtarıldığı sitenin enkazından 300'den fazla kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

    Deprem felaketinin ardından yıkılan binalara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi müteahhitlerinden A.D., 16 Şubat'ta gözaltına alındı ve sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

    POLİS EKİPLERİNE TESLİM OLDU
    Sitenin müteahhitlerinden olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Tevfik Tepebaşı dün polis ekiplerine teslim oldu.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik Tepebaşı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Güncel Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde 300'den fazla kişinin ölümüne sebep olan Ebrar Siteleri'nin müteahhidi tutuklandı
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