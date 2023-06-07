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    • 07.06.2023 21:43
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    Başkan Erdoğan yeni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti

    Üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu (301 milletvekili) sağlayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 30. Başkanı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

    Başkan Erdoğan, Numan Kurtulmuş’u kabul etti

    Üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu (301 milletvekili) sağlayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 30. Başkanı oldu.

    TBMM'NİN YENİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ | VİDEO İZLE



    Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'a başarılar diledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Devlet adamı vasfıyla Meclis açıldığından beri oturumları yöneten Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş ardından yapılan törenle görevi Devlet Bahçeli'den devraldı.

    TBMM'DE DEVİR TESLİM TÖRENİ I VİDEO İZLE



    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesini kutlayarak, yeni yasama döneminin hayırlı olması ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK I VİDEO İZLE
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