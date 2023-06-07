Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüşme yaptı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Wallace, Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.
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- Güncel
- 07.06.2023 20:36
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- Son Güncelleme:
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- 07.06.2023 20:36
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile görüştü
Son dakika... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüşme yaptı. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Wallace, Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüşme yaptı.
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