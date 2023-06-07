Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüşme yaptı.







Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Wallace, Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.



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