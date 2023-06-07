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Başkan Erdoğan'dan Meclis Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'a tebrik!

Başkan Erdoğan'dan Meclis Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'a tebrik!
07.06.2023 20:20

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak tebrik etti.

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