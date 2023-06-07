Başkan Erdoğan'dan Meclis Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'a tebrik!

TBMM'de 28. Yasama Dönemine girilirken Meclis Başkanlığı için seçim yapıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321 oyla yeni Meclis Başkanı seçildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KURTULMUŞ'A TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak tebrik etti.