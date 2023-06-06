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    • 06.06.2023 14:51
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    • 06.06.2023 14:51
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    Adana'da jandarma karakol komutanı Kıdemli Astsubay Başçavuş Bayram Boyraz evinde ölü bulundu

    Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde jandarma karakol komutanı olarak görev yapan Kıdemli Astsubay Başçavuş Bayram Boyraz (44), evinde ölü olarak bulundu.

    DHA
    Adana’da jandarma karakol komutanı evinde ölü bulundu

    Olay, saat 02.00 sıralarında Tufanbeyli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede jandarma karakol komutanı olarak görev yapan Kıdemli Astsubay Başçavuş Bayram Boyraz'ın evinden silah sesi duyan komşuları, polise haber verdi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan kimsenin olmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi. Poyraz'ı kanlar içerisinde bulan polis ekipleri, hayatını kaybettiğini belirledi. Poyraz'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Moruna kaldırıldı. Poyraz'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Güncel Adana'da jandarma karakol komutanı Kıdemli Astsubay Başçavuş Bayram Boyraz evinde ölü bulundu
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