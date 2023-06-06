Başkan Erdoğan ve Kabine üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2. döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün kabinemizin ilk toplantısını yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kabinemiz ile birlikte tüm Türkiye'ye 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi inşallah şahlanış dönemimimizin başlangıç noktası haline getireceğiz. Rabbimiz bizleri milletimize karşı mahçup etmesin ruhun şad olsun."



YENİ KABİNE BUGÜN İLK KEZ TOPLANIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haricinde yeni atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 15 bakan ilk kez Beştepe'deki kabine toplantısına katılacak. Yeni dönemin ilk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni yol haritasına dair görüşlerin paylaşılacağı belirtiliyor.

Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı çerçevesinde Seçim beyannamesindeki vaatleri yeni kabine üyeleriyle birlikte değerlendirecek. Bu kapsamda bir yol haritası ve takvimlendirilme planlanacak.

İLK SUNUM ŞİMŞEK'TEN

Toplantının en önemli gündem maddelerinden birisi olan ekonomi konusunda önümüzdeki dönemde atılacak ilk adımlar olacak. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemin şifrelerini Kabine üyeleriyle paylaşması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Erdoğan, alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak. Bakanların yarın TBMM'de yemin etmesi bekleniyor.