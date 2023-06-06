"TBMM GRUP BAŞKANVEKİLLİKLERİNE ERKAN AKÇAY VE MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL GETİRİLDİ"

MHP TBMM Grup Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi TBMM Grup Başkanvekilliklerine Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül getirilmiş; TBMM Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili Celal Adan ile TBMM İdare Amirliğine Gaziantep Milletvekili Sermet Atay görevlendirilmiştir" denildi.

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