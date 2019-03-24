Başkan Recep Tayip Erdoğan anlı yayında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin eski ABD Büyükelçisi Namık Tan'ın, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 ve ABD ile yaptığı F-35 anlaşmalarına ilişkin sözlerinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"ÖNCE BİR DEFA SENİN HADDİNE Mİ? "

"Bunlar ihanet içindeler. Sen bu milletin ekmeğini yiyeceksin, büyükelçilik yapacaksın ondan sonra terbiyesizce açıklama yapacaksın. Önce bir defa senin haddine mi? Sen büyükelçilik yaptın diye, emekli oldun diye sana bu sözü söyleme hakkını kim veriyor? Neymiş, 'Amerika ile iyi geçinmek lazım.' şudur, falan, filan... Biz, milletimizin menfaatine olan ne ise, bu menfaat olduğu sürece her şeyi iyi geçinme üzerinde devam ettiririz. Biz kalkacağız, 1 milyar 200 milyon dolar F-35 için vereceğiz, ondan sonra yok şöyleydi, yok böyleydi. Zaten bize iki tanesi teslim edildi, şimdi diğer iki tanesi gelecek. Zorla buna talip olmadık ki biz NATO'nun bir ortağı olarak bu da gündeme geldiği için girdik." dedi.

"BUNUN İÇİN RUSYA İLE BU ANLAŞMAYI YAPTIK"

Patriotlar için Obama döneminden itibaren bu işin konuşulduğunu hatırlatan Erdoğan, "Beyefendiler, 'Kongreden izin çıkmadı.' dediler ve patriotları vermediler. Biz, savunma sistemi noktasında adımlarımızı niye atmayalım? Bunun için Rusya ile bu anlaşmayı yaptık. S-400 konusunda bu adımları attık. S-400 ile ilgili geri dönüşümüz söz konusu değil. S-400 ile ilgili adımımızı atmış vaziyetteyiz." ifadelerini kullandı.

Patriotlarla ilgili ABD ile görüştüklerini ama şartları uygun hale getirmelerini istediklerini belirten Erdoğan, "Bir fiyatlar, kredi imkanları, iki ortak üretim, buna benzer şartlar olması lazım ki biz sizinle de ayrıca ortak adım atalım dedik." diye konuştu.

"SAYIN TRUMP DAHA ÖNCE VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRİR Mİ BİLMİYORUM"

Seçimden sonra ABD'ye bir ziyaretinin söz konusu olup olmayacağı ya da ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye bir ziyarette bulunup bulunmayacağı sorulan Erdoğan, "Aramızda bunlar hep olumlu olarak geçti. Geçti ama şu an itibarıyla seçim bitince Sayın Trump daha önce verdiği sözü yerine getirir mi bilmiyorum. Biz de durumları değerlendiririz gitmemiz gerekiyorsa, çünkü önümüzde çok ziyaret etmemiz gereken yerler var. Bize ziyaret planlayan ülkeler var. Hepsiyle dışişleri bunların değerlendirmesini yapıyor. Çünkü biz Ankara'ya kapalı bir hükümet değiliz." dedi.