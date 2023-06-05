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    • 05.06.2023 09:26
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    TBMM'de yeni başkan seçimi ne zaman yapılacak? Geri sayım başladı

    Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Kabine'nin ardından gözler TBMM Başkanlığına çevrildi. TBMM Genel Kurulu, 7 Haziran'da geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığı'nda toplanarak yeni TBMM Başkanını seçecek.

    takvim.com.tr
    TBMM’de yeni başkan seçimi ne zaman yapılacak? Geri sayım başladı

    28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerinden ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 Haziran'da yeni Kabine'yi açıkladı.

    Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek Kabine'nin ardından gözler TBMM Başkanlığına çevrildi.

    ŞENTOP DEVRETTİ
    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığı görevini TBMM içtüzüğü uyarınca en yaşlı üye olan MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'ye devretmişti.

    TBMM GENEL KURULU 7 HAZİRAN'DA TOPLANACAK
    TBMM Genel Kurulu, 7 Haziran'da geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığı'nda toplanacak. Yeni atanan kabine üyeleri ile milletvekili seçilen eski bakanlar, Genel Kurul'da yemin edecek.

    KAÇ OY ALAN BAŞKAN SEÇİLECEK
    Daha sonra Meclis başkanlığı için siyasi partilerin gösterdikleri adayların seçimi yapılacak. Gizli oylama ile yeni Meclis başkanı seçiminin ilk turu yapılacak. İlk 2 oylamada 400, sonuç alınamazsa 3'üncü oylamada salt çoğunluk olan 301 kabul oyu ile başkan seçilebilecek. 3'üncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa; bu oylamada en çok oy alan 2 aday için 4'üncü oylama yapılacak ve en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.

        Meclis başkanı belli olduktan 1 hafta sonra da TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belirlenecek. Meclis başkan vekilleri, idare amirleri ile katip üyeler belli olacak. Öte yandan emekli ve memur aylıkları ile asgari ücret zamlarına ilişkin yasal düzenlemelerin temmuz ayından önce Mecliste yasalaştırılması bekleniyor. Bu nedenle Meclisin Kurban Bayramı'na kadar çalışması planlanıyor.

        KABİNE BELLİ OLDU
        Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek Kabine'yi açıkladı.

        Karara göre yeni Kabine'de şu isimler yer aldı:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

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