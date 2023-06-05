TBMM’de yeni başkan seçimi ne zaman yapılacak? Geri sayım başladı

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerinden ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 Haziran'da yeni Kabine'yi açıkladı.
Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek Kabine'nin ardından gözler TBMM Başkanlığına çevrildi.
ŞENTOP DEVRETTİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığı görevini TBMM içtüzüğü uyarınca en yaşlı üye olan MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'ye devretmişti.
TBMM GENEL KURULU 7 HAZİRAN'DA TOPLANACAK
TBMM Genel Kurulu, 7 Haziran'da geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığı'nda toplanacak. Yeni atanan kabine üyeleri ile milletvekili seçilen eski bakanlar, Genel Kurul'da yemin edecek.
KAÇ OY ALAN BAŞKAN SEÇİLECEK
Daha sonra Meclis başkanlığı için siyasi partilerin gösterdikleri adayların seçimi yapılacak. Gizli oylama ile yeni Meclis başkanı seçiminin ilk turu yapılacak. İlk 2 oylamada 400, sonuç alınamazsa 3'üncü oylamada salt çoğunluk olan 301 kabul oyu ile başkan seçilebilecek. 3'üncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa; bu oylamada en çok oy alan 2 aday için 4'üncü oylama yapılacak ve en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.