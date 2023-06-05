TBMM’de yeni başkan seçimi ne zaman yapılacak? Geri sayım başladı

KAÇ OY ALAN BAŞKAN SEÇİLECEK

Daha sonra Meclis başkanlığı için siyasi partilerin gösterdikleri adayların seçimi yapılacak. Gizli oylama ile yeni Meclis başkanı seçiminin ilk turu yapılacak. İlk 2 oylamada 400, sonuç alınamazsa 3'üncü oylamada salt çoğunluk olan 301 kabul oyu ile başkan seçilebilecek. 3'üncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa; bu oylamada en çok oy alan 2 aday için 4'üncü oylama yapılacak ve en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.