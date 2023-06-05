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    Son dakika: AK Parti'nin TBMM Başkanı Adayı Numan Kurtulmuş!

    Son dakika... AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı adaylığı için Numan Kurtulmuş'u gösterdi. Çarşamba günü TBMM'de Meclis Başkanlığı için seçim yapılacak.

    takvim.com.tr
    AK Parti’nin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş!

    Son dakika haberleri... Cumhur İttifakı'nın TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu.

    AK PARTİ'NİN TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ I VİDEO İZLE

    SEÇİM ÇARŞAMBA GÜNÜ
    Meclis Genel Kurulunda, Çarşamba günü TBMM Başkanlık Seçimi yapılacak. Genel Kurul, Çarşamba saat 14.00'te toplanacak ve seçim gerçekleştirilecek.

    TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.

    İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

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    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti'nin TBMM Başkanı Adayı Numan Kurtulmuş!
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