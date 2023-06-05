Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı 46 bini aşkın ziyaretçi ağırladı: Sayı 4-5 katına çıktı

Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas güzergahında hizmet veren hızlı tren ile 27 Nisan-31 Mayıs arasındaki ücretsiz dönemde 125 binden fazla kişi seyahat etti.Sivas, ücretsiz seferlerin düzenlendiği dönemde Ankara, Kırıkkale ve Yozgat'tan gelen 46 bin 974 ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçiler, başta müzeler olmak üzere kentte Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kültürel mirası da ziyaret etme imkanı buldu.
"İLİMİZİ ZİYARET EDENLERİN SAYISI 4-5 KAT ARTTI"
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, hızlı trenin ücretsiz döneminde 46 bin 974 kişinin kente giriş yaptığını söyledi. Bu rakamların kentin turizmine de yansıdığını dile getiren Şimşek, "İlimizi ziyaret edenlerin sayısının 4-5 kat arttığını görüyoruz. Örneğin Gök Medrese'yi nisan ayında 5 bin kişi ziyaret etmişken mayısta bu rakam 20 bin civarında. Aynı şekilde nisanda şehir müzesini 1800 kişi ziyaret etmişti, şu anda bu rakam 5 bini buldu. Atatürk ve Kongre Müzesi'ni ise nisanda 4 bin kişi ziyaret etmişti, şu anda bu rakam 10-12 bin dolaylarında." dedi.