Ankara-Sivas arası kahvaltı molası: "Mucize gibi bir şey! İstanbul'da bile bir yerden bir yere gitmek 3-4 saat sürüyor"

Ücretsiz seferlere başlayan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni'nin (YHT), Yozgat ve Kırıkkale garında yoğunluk yaşanıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da katılımıyla düzenlenen törenle 26 Nisan'da hizmete açılan Ankara-Sivas YHT, seferlerine başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Ankara YHT ulaşımın mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurmasının ardından vatandaşlar, Yozgat ve Kırıkkale'deki YHT garında yoğunluk oluşturdu.
ÜÇER SEFER DÜZENLENİYOR
Açılışı 26 Nisan'da yapılan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 31 Mayıs'a kadar gerçekleştirilecek ücretsiz seferler için tahsis edilen yaklaşık 101 bin biletin tamamı tükendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs'a kadar seferlerin ücretsiz olduğunu açıkladığı Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda, Sivas ve Ankara arasında her gün saat 08.00, 13.00 ve 18.10'da karşılıklı üçer sefer düzenleniyor.
TAKVİM.COM.TR SİZLER İÇİN DENEYİMLEDİ
Takvim.com.tr'den Cem, Ankara-Sivas hattını sizler için deneyimledi yolculara mikrofon uzattı.
ANKARA'DAN SİVAS'A KAHVALTIYA
Ankara'da yaşadığını belirten ve hafta sonu için Sivas'a gittiğini belirten bir vatandaş, "Zaten ailem orada. Ankara'da yaşıyorum ben, bir kahvaltıya gidip döneceğiz." diyerek memnuniyetini dile getirdi.
Ankara-Sivas arasının YHT ile bir mahalle gibi olduğunu belirten bir başka vatandaş ise, "Dedemi ziyaret ettim, elini öptüm tekrardan şimdi memlekete dönüyorum. İki saatte çayımızı kahvemizi içip geri dönebiliyoruz. Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun." dedi.