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    • 30.04.2023 12:37
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    • 30.04.2023 12:37
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    Ankara-Sivas arası kahvaltı molası: "Mucize gibi bir şey! İstanbul'da bile bir yerden bir yere gitmek 3-4 saat sürüyor"

    Ücretsiz seferlere başlayan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni'ninde yoğunluk yaşanıyor. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas güzergahında 31 Mayıs'ta sona erecek ücretsiz seferler için yaklaşık 101 bin bilet tanımlandı. Takvim.com.tr'den Cem, Ankara-Sivas hattını sizler için deneyimledi yolculara mikrofon uzattı. Ankara'da yaşadığını belirten ve hafta sonu için Sivas'a gittiğini belirten bir vatandaş, "Zaten ailem orada. Ankara'da yaşıyorum ben, bir kahvaltıya gidip döneceğiz." diyerek memnuniyetini dile getirdi. Bunun bir mucize olduğunu dile getiren bir yolcu ise, "Malatya Sivas arasında sürekli tren yolculuğu yapan biri olarak söylüyorum mucize gibi bir şey. Konfor olarak çok iyi, hız olarak da öyle. Normal trende yol bitmiyor 10-12 saat sürüyor, bu gerçekten bir mucize gibi 2 saat sürüyor. Mesela İstanbul'da bile bir yerden bir yere gitmek 3-4 saat sürerken burada 2 saat içerisinde bayağı bir şehire gidiyoruz, gayet memnunuz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Ankara-Sivas arası kahvaltı molası!

    Ücretsiz seferlere başlayan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni'nin (YHT), Yozgat ve Kırıkkale garında yoğunluk yaşanıyor.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da katılımıyla düzenlenen törenle 26 Nisan'da hizmete açılan Ankara-Sivas YHT, seferlerine başladı.


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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Ankara YHT ulaşımın mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurmasının ardından vatandaşlar, Yozgat ve Kırıkkale'deki YHT garında yoğunluk oluşturdu.

    ÜÇER SEFER DÜZENLENİYOR
    Açılışı 26 Nisan'da yapılan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 31 Mayıs'a kadar gerçekleştirilecek ücretsiz seferler için tahsis edilen yaklaşık 101 bin biletin tamamı tükendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs'a kadar seferlerin ücretsiz olduğunu açıkladığı Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda, Sivas ve Ankara arasında her gün saat 08.00, 13.00 ve 18.10'da karşılıklı üçer sefer düzenleniyor.

    TAKVİM.COM.TR SİZLER İÇİN DENEYİMLEDİ
    Takvim.com.tr'den Cem, Ankara-Sivas hattını sizler için deneyimledi yolculara mikrofon uzattı.

    ANKARA'DAN SİVAS'A KAHVALTIYA
    Ankara'da yaşadığını belirten ve hafta sonu için Sivas'a gittiğini belirten bir vatandaş, "Zaten ailem orada. Ankara'da yaşıyorum ben, bir kahvaltıya gidip döneceğiz." diyerek memnuniyetini dile getirdi.


    Ankara-Sivas arasının YHT ile bir mahalle gibi olduğunu belirten bir başka vatandaş ise, "Dedemi ziyaret ettim, elini öptüm tekrardan şimdi memlekete dönüyorum. İki saatte çayımızı kahvemizi içip geri dönebiliyoruz. Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun." dedi.




        BU BİR MUCİZE
        Bunun bir mucize olduğunu dile getiren bir yolcu ise, "Malatya Sivas arasında sürekli tren yolculuğu yapan biri olarak söylüyorum mucize gibi bir şey. Konfor olarak çok iyi, hız olarak da öyle. Normal trende yol bitmiyor 10-12 saat sürüyor, bu gerçekten bir mucize gibi 2 saat sürüyor. Mesela İstanbul'da bile bir yerden bir yere gitmek 3-4 saat sürerken burada 2 saat içerisinde bayağı bir şehire gidiyoruz, gayet memnunuz." ifadelerini kullandı.

        YAĞMURDA KARDA HIZ KISITLAMASI YOK
        YHT'de makinistin konforu da düşünülmüş. Yağmurda, karda herhangi bir hız kısıtlaması olmadığını belirten YHT makinisti vatandaşların çok memnun olduğunu bleirtti.

        Yozgat'tan Ankara'ya bilet alan Cemal Koçaker, senelerdir bugünü beklediklerini, büyük onur ve gurur duyduğunu söyledi.

        Bileti uygulama üzerinden internetten aldığını belirten Koçaker, "İnşallah bütün illerimizden hızlı tren geçer. Vatandaşlarımız rahat seyahat eder, hızlı tren herkese hayırlı uğurlu olsun. Devletimize, milletimize Rabbim zeval vermesin. Yüksek hızlı trene ilk kez bineceğim." dedi.

        Betül Korkmaz, "Ben akraba ziyareti için Yozgat'a gelmiştim. Buradan Konya'ya otobüsle dönecektim ama hızlı treni duyunca biletimi iptal edip aktarmalı olarak Konya'ya gideceğim. Buradan Ankara'ya, Ankara'dan Konya'ya gideceğim." diye konuştu.

        Ankara'dan gelip Çorum'un Alaca ilçesine giden Kevser Arslan ise "Mesafe yaklaştığı için hızlı trenle geldim. Buradan Alaca'ya gideceğim. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kulandı.

        Taksici Adem Ercan da hızlı tren garına ilk müşterisini getirdiğini ve işlerinin bundan sonra artacağını belirtti.

            KIRIKKALE
            Kırıkkale'de de vatandaşlar ücretsiz YHT seferlerinden yararlanabilmek için garda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise bilet bulamadı.

            Üniversite öğrencisi Emre Yıldız, gazetecilere, Yozgat'tan staj işi için Kırıkkale'ye geldiğini, hızlı trenle ücretsiz Yozgat'a döneceğini söyledi.

            Hızlı tren hizmetinin vatandaşlar için iyi olduğunu aktaran Yıldız, "Bir aylık ücretsiz olması da insanlarımız için çok iyi oldu. Malum, bilet fiyatları biraz fazla. Bu şekilde ücretsiz gidip gelme imkanım var." diye konuştu.

            Ailesiyle Sivas'a gitmek için garda bekleyen Zeynep Dinç ise "İlk binenlerden olacağız, mutluyuz. Sivas'ı gezip geleceğiz. Uzun zamandır bunu bekliyorduk. Memleketimize hayırlı olsun." dedi.

            Hızlı trenle Ankara'dan Kırıkkale'ye gelen Ertan Oflaz ise "Çok mutlu ve huzurlu bir şekilde yolculuk yaptık. Allah devletimize zeval vermesin. Hizmetlerinin devamını diliyoruz. Benim için ücretsiz olması da o kadar önemli değil, önemli olan hizmetti. Çok güzel bir yatırım yapılmış. İnşallah bu şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.

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            Haberler Güncel Ankara-Sivas arası kahvaltı molası: "Mucize gibi bir şey! İstanbul'da bile bir yerden bir yere gitmek 3-4 saat sürüyor"
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