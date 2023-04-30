Ankara-Sivas arası kahvaltı molası: "Mucize gibi bir şey! İstanbul'da bile bir yerden bir yere gitmek 3-4 saat sürüyor"







BU BİR MUCİZE

Bunun bir mucize olduğunu dile getiren bir yolcu ise, "Malatya Sivas arasında sürekli tren yolculuğu yapan biri olarak söylüyorum mucize gibi bir şey. Konfor olarak çok iyi, hız olarak da öyle. Normal trende yol bitmiyor 10-12 saat sürüyor, bu gerçekten bir mucize gibi 2 saat sürüyor. Mesela İstanbul'da bile bir yerden bir yere gitmek 3-4 saat sürerken burada 2 saat içerisinde bayağı bir şehire gidiyoruz, gayet memnunuz." ifadelerini kullandı.

YAĞMURDA KARDA HIZ KISITLAMASI YOK

YHT'de makinistin konforu da düşünülmüş. Yağmurda, karda herhangi bir hız kısıtlaması olmadığını belirten YHT makinisti vatandaşların çok memnun olduğunu bleirtti.