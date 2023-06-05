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    • 05.06.2023 13:32
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    Şırnak'ta otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusunun ölümünde terör şüphesi!

    Şırnak Valiliği, Cizre ilçesinde dün akşam saatlerinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden güvenlik korucusu Mustafa Erdem ile ilgili yapılan ilk incelemede olayın terör saldırısı olduğunun değerlendirildiğini ve çok yönlü tahkikatın yapıldığını duyurdu.

    DHA
    Güvenlik korucusunun ölümünde terör şüphesi!

    Olay, dün akşam saatlerinde Cizre ilçesi Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta meydana geldi.

    Otomobil yangını ihbarına giden itfaiye ekipleri, aracın içerisinde bir kişinin yaralı halde olduğunu fark etti.

    Otomobilden çıkarılan yaralı erkek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Yapılan araştırmada ölen kişinin güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu ve başından silahla vurulduğu belirlendi. Otomobildeki yangın söndürülürken, polis olay yeri incelemesi yaptı. Erdem'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Erdem'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Kumçatı Beldesi Nasırhan Mahallesi'nde toprağa verildi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA
        Şırnak Valiliği de konu ile ilgili açıklama yaparak, olayın terör saldırısı olduğunun değerlendirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde 04.06.2023 günü saat 21.00 civarında güvenlik korucusu Mustafa Erdem özel aracında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştür. İlk belirlemelere göre olayın terör saldırısı olduğu değerlendirilmektedir. Olay ile ilgili çok yönlü tahkikat yapılmaktadır" denildi.
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        Haberler Güncel Şırnak'ta otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusunun ölümünde terör şüphesi!
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