Şırnak'ta otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusunun ölümünde terör şüphesi!

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şırnak Valiliği de konu ile ilgili açıklama yaparak, olayın terör saldırısı olduğunun değerlendirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde 04.06.2023 günü saat 21.00 civarında güvenlik korucusu Mustafa Erdem özel aracında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştür. İlk belirlemelere göre olayın terör saldırısı olduğu değerlendirilmektedir. Olay ile ilgili çok yönlü tahkikat yapılmaktadır" denildi.