ABB 7 milyar TL’lik yolsuzluk iddiası ile çalkalanıyor! CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a suç duyurusu

ABB Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, 14 Mayıs seçimlerinde adayları Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen çalışanları sürgüne göndermişti.
BAŞKENTLİLER HİZMET BEKLİYOR!
Bunun üstüne, son dönemlerde Ankara'da yaşanan sağanak yağışlar sebebiyle vatandaşların hayatının olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşların olumsuz olarak etkilendiği yağışların ardından Ankara halkı sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a büyük tepki göstermişti.
Gündeme gelen birçok olay Başkentli vatandaşları artık gına getirmiş durumda… Ortaya atılan yeni bir iddia ise bu olanlara gölge düşürecek bir durum alıyor.
ABB'DE USULSÜZLÜK İDDİASI!
Ankara Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk iddiaları haberleri gündeme bomba gibi düştü. Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın belediyede usulsüzlük yapıldığını öne sürdü.
Yalçın'ın iddiasına göre belediye, 1 yılda aynı aileye ait 12 şirkete 27 ihaleyi peş peşe verdi. Üstelik bu ihalelerin toplamının 1 milyar 594 milyon liraya ulaştığını öne sürdü.
MAZGALA PARA YOK! KONSERE PARA ÇOK
Ankaralıların şikayeti her geçen gün artarken son olarak Mansur Yavaş'ın 2022 yılında gerçekleşen Tan Taşçı konseri için 10.301.282 TL harcadığı da ortaya çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
Ankara Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında gerçekleşen Tan Taşçı konseri için,
İptal edilen konser : 4.548.782 TL
Gerçekleşen konser : 5.752.500 TL
Toplam : 10.301.282 TL ödeme yapmıştır.