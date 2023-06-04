ABB 7 milyar TL’lik yolsuzluk iddiası ile çalkalanıyor! CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a suç duyurusu





ABB'DE USULSÜZLÜK İDDİASI!

Ankara Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk iddiaları haberleri gündeme bomba gibi düştü. Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın belediyede usulsüzlük yapıldığını öne sürdü.



Yalçın'ın iddiasına göre belediye, 1 yılda aynı aileye ait 12 şirkete 27 ihaleyi peş peşe verdi. Üstelik bu ihalelerin toplamının 1 milyar 594 milyon liraya ulaştığını öne sürdü.



MAZGALA PARA YOK! KONSERE PARA ÇOK

Ankaralıların şikayeti her geçen gün artarken son olarak Mansur Yavaş'ın 2022 yılında gerçekleşen Tan Taşçı konseri için 10.301.282 TL harcadığı da ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında gerçekleşen Tan Taşçı konseri için,

İptal edilen konser : 4.548.782 TL

Gerçekleşen konser : 5.752.500 TL

Toplam : 10.301.282 TL ödeme yapmıştır.