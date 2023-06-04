Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına tehdit: Ya 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirsiniz ya da kovulursunuz

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde belediye işçilerine uygulanan mobbing ve sürgün politikası, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can da kendi ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA çalışanlarına yapılan baskıları anlattı. Can, Çamlıdere'de görev yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının seçimlerde oy kullanmaları için işleriyle tehdit edildiğini açıkladı.
BASKI VE MOBBİNG YAPILDI
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayalleri kuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 7'li koalisyonun seçimleri kazanması için işçilere mobbing, baskı ve yıldırma politikası uyguladığı ortaya çıktı. Yavaş'ın seçimleri kazanabilmek için belediye çalışanlarına uyguladığı baskı ve zulümleri Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can açıkladı.
OYUNUZUN FOTOĞRAFINI ÇEKİN
Başkan Can, "Bunlar seçimleri kaybedecekleri korkusu ile bu tür adımlar atıyorlar. Çamlıdere'de ANFA'da çalışan grubu da vardiyalarına göre 5'er 10'ar kişi topluyorlar, bu topladıkları çalışanlara da 'Çamlıdere'de bize oy vereceksiniz. Biz Çamlıdere'de 2 bin oy çıkarmak zorundayız. Oyunuzu kullanacaksınız. Oy kullanma esnasında ANFA kimliklerinizi pusulanın üstüne koyup fotoğraflarını çekeceksiniz. Biz sizi çağırdığımızda da bu görüntüleri bize göstereceksiniz. Gösteremezseniz sizi sürgünden sürgüne göndeririz' diye tehdit ettiler" dedi.