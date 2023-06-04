Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına tehdit: Ya 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirsiniz ya da kovulursunuz

'YOKSA SÜRGÜN EDERİZ...'

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, "Bunlar seçimleri kaybedecekleri korkusu ile bu tür adımlar atıyorlar. Atılan bu adımlar tabi ki aleyhlerine oldu. Bu atılan adımın hiçbir izahı yok. İnsanlara mobbing, baskı yapmak antidemokratik bir adımdır ve affı yoktur. Çamlıdere'de ANFA'da çalışan grubu da vardiyalarına göre 5'er 10'ar kişi topluyorlar, bu topladıkları çalışanlara da 'Çamlıdere'de bize oy vereceksiniz. Biz Çamlıdere'de 2 bin oy çıkarmak zorundayız. Oyunuzu kullanacaksınız. Oy kullanma esnasında ANFA kimliklerinizi pusulanın üstüne koyup fotoğraflarını çekeceksiniz. Biz sizi çağırdığımızda da bu görüntüleri bize göstereceksiniz. Gösteremezseniz sizi sürgünden sürgüne göndeririz' diye tehdit ediyorlar. Bu konu ile ilgili bana şikâyete gelenler oldu. İnsanları bu duruma düşürmenin ne anlamı var." dedi.