Başkan Erdoğan sevgisi sınır tanımadı! Meşhur slogan ve poster bu sefer de suyun altında açıldı

Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kutlama yapmak için sokağa çıkan vatandaşlar, önceden hazırladıkları Başkan Erdoğan'ın pilot montlu fotoğrafının bulunduğu "Yine Reis, Yeniden Reis" yazan posteri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılmıştı.
Kutlama yapanlar daha sonra posteri bulunduğu yerden alarak köprüden ayrılmıştı.
BU SEFER DE SUYUN ALTNDA AÇILDI
Başkan Erdoğan sevgisi sınır tanımadı. Bu sefer de Başkan Erdoğan'ın pilot montlu fotoğrafının bulunduğu "Yine Reis, Yeniden Reis" yazan poster suyun altında açıldı.