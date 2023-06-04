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    • 04.06.2023 23:26
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    Başkan Erdoğan sevgisi sınır tanımadı! Meşhur slogan ve poster bu sefer de suyun altında açıldı

    Başkan Erdoğan sevgisi sınır tanımadı.aşkan Erdoğan'ın pilot montlu fotoğrafının bulunduğu "Yine Reis, Yeniden Reis" yazan posteri suyun altında açıldı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan sevgisi sınır tanımadı

    Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kutlama yapmak için sokağa çıkan vatandaşlar, önceden hazırladıkları Başkan Erdoğan'ın pilot montlu fotoğrafının bulunduğu "Yine Reis, Yeniden Reis" yazan posteri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılmıştı.



    Kutlama yapanlar daha sonra posteri bulunduğu yerden alarak köprüden ayrılmıştı.



    BU SEFER DE SUYUN ALTNDA AÇILDI
    Başkan Erdoğan sevgisi sınır tanımadı. Bu sefer de Başkan Erdoğan'ın pilot montlu fotoğrafının bulunduğu "Yine Reis, Yeniden Reis" yazan poster suyun altında açıldı.

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