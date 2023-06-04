Başkan Erdoğan sevgisi sınır tanımadı! Meşhur slogan ve poster bu sefer de suyun altında açıldı





BU SEFER DE SUYUN ALTNDA AÇILDI

Başkan Erdoğan sevgisi sınır tanımadı. Bu sefer de Başkan Erdoğan'ın pilot montlu fotoğrafının bulunduğu "Yine Reis, Yeniden Reis" yazan poster suyun altında açıldı.





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