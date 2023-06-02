Ankara için uyarı üstüne uyarı! Valilik saat verdi... Sel ve su baskınına dikkat! HAVA DURUMU

ANKARA SULAR ALTINDA KALDI VATANDAŞ MANSUR YAVAŞ'A TEPKİ GÖSTERDİ

Hafta başında Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. Sağanak nedeniyle Keçiören'deki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya çalıştı.

Vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Yavaş'a tepki gösteren bir diğer isim de Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok oldu. Altınok, "Izgara ve mazgalların periyodik bakımları, yağmur sonrası temizliği aksatılmaya devam edilirse Ankara'da yine insanlarımız ölecek, canlar gidecek!" dedi.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Burdur ve Isparta çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile Bursa'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.