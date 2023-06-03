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    • 03.06.2023 23:32
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    Yeni bakanlar ilk kez konuştu: İşte koyulma zamanı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törenle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek bakanları tek tek açıkladı. Erdoğan'ın Kabineyi açıklamasının ardından yeni seçilen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber'e açıklamalarda bulundu.

    takvim.com.tr
    İşte koyulma zamanı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta imza attığı seçim zaferinin ardından bugün mazbatasını aldı ve TBMM'de yemin etti.

    Külliye'de gerçekleştirilen Göreve Başlama Töreni ile birlikte 'Türkiye Yüzyılına Bismillah' diyen Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen törenle birlikte yeni Kabine'yi de duyurdu.

    Kabine şu şekilde;

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

    Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

    Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

    Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

    Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

    İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

    Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

    Millî Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

    Millî Savunma Bakanı: Yaşar Güler

    Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

    Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

    Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu

    BAKANLAR İLK KEZ KONUŞTU
    Erdoğan'ın Kabineyi açıklamasının ardından yeni seçilen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber'e açıklamalarda bulundu.

    "DEVİR TESLİM TÖRENİ PAZARTESİ"
    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'e yaptığı açıklamada "Milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de adalet alanında milletimizin adalete erişimini kolaylaştıracağız. Devir teslim töreni muhtemelen pazartesi günü olacak." ifadelerini kullandı.


    Fotoğrafta: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

    ARTIK İŞE KOYULMA ZAMANI
    Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber'e yaptığı açıklamada "Kabinemiz ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Artık işe koyulma zamanı" dedi.


    Fotoğrafta: Ticaret Bakanı Ömer Bolat

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, "İnşallah memleketimizde 1 milyonun üzerindeki öğretmen 17-18 milyon öğrenci ve velileri ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığımızı daha ileri seviyeye taşımak için gayret göstereceğiz. İnşallah başarılı olacağız." dedi.


    Fotoğrafta: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

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    İşte koyulma zamanı
    Haberler Güncel Yeni bakanlar ilk kez konuştu: İşte koyulma zamanı
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