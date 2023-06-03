Yeni bakanlar ilk kez konuştu: İşte koyulma zamanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta imza attığı seçim zaferinin ardından bugün mazbatasını aldı ve TBMM'de yemin etti.
Külliye'de gerçekleştirilen Göreve Başlama Töreni ile birlikte 'Türkiye Yüzyılına Bismillah' diyen Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen törenle birlikte yeni Kabine'yi de duyurdu.
Kabine şu şekilde;
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Millî Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Millî Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu
BAKANLAR İLK KEZ KONUŞTU
Erdoğan'ın Kabineyi açıklamasının ardından yeni seçilen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber'e açıklamalarda bulundu.
"DEVİR TESLİM TÖRENİ PAZARTESİ"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'e yaptığı açıklamada "Milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de adalet alanında milletimizin adalete erişimini kolaylaştıracağız. Devir teslim töreni muhtemelen pazartesi günü olacak." ifadelerini kullandı.
Fotoğrafta: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
ARTIK İŞE KOYULMA ZAMANI
Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber'e yaptığı açıklamada "Kabinemiz ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Artık işe koyulma zamanı" dedi.
Fotoğrafta: Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, "İnşallah memleketimizde 1 milyonun üzerindeki öğretmen 17-18 milyon öğrenci ve velileri ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığımızı daha ileri seviyeye taşımak için gayret göstereceğiz. İnşallah başarılı olacağız." dedi.
Fotoğrafta: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin