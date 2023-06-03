Yeni bakanlar ilk kez konuştu: İşte koyulma zamanı

"DEVİR TESLİM TÖRENİ PAZARTESİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'e yaptığı açıklamada "Milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de adalet alanında milletimizin adalete erişimini kolaylaştıracağız. Devir teslim töreni muhtemelen pazartesi günü olacak." ifadelerini kullandı.



Fotoğrafta: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

ARTIK İŞE KOYULMA ZAMANI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber'e yaptığı açıklamada "Kabinemiz ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Artık işe koyulma zamanı" dedi.



Fotoğrafta: Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, "İnşallah memleketimizde 1 milyonun üzerindeki öğretmen 17-18 milyon öğrenci ve velileri ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığımızı daha ileri seviyeye taşımak için gayret göstereceğiz. İnşallah başarılı olacağız." dedi.



Fotoğrafta: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin