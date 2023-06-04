Türkiye'ye uygulanan Schengen yaptırımına çözüm! İşte 188 ülkeye vizesiz giriş sağlayan "Karayipler formülü"

Avrupa Birliği (AB), 2023 yılı itibarıyla Türkiye'ye en ağır Schengen yaptırımlarını uygulamaya başladı. İngiltere, ABD ve Kanada hatta Çin'de benzer sıkıntıları yaşıyor. Türkiye'ye uygulanan Schengen engeli, ekonomik ve sosyolojik olarak birçok soruna neden olmaya başladı. Durum böyle olunca birçok iş adamı çareyi alternatif pasaport arayışında buldu. Avrupa, ABD, Çin ve hatta İsrail'e 100 bin dolardan başlayan Karayipler vatandaşlık programları ile vizesiz girmek mümkün. Bu programlara Türkiye'den yoğun ilgi başladı.
Avrupa Serbest Ticaret Birliği ve Avrupa Birliği üyelerini içeren bölgeye Schengen deniyor. Schengen bölgesi anlaşması sayesinde üye olan ülkelerin vatandaşları vizeye ihtiyaç duymadan yalnızca kimlik ve pasaportları ile bu bölgedeki ülkeler arasında seyahat edebiliyor.
Schengen'e üye ülkeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan. AB'ye üye olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein da Schengen bölgesine dahildir.