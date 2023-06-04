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    • Ekonomi
    • 04.06.2023 09:42
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    • 04.06.2023 09:42
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    Türkiye'ye uygulanan Schengen yaptırımına çözüm! İşte 188 ülkeye vizesiz giriş sağlayan "Karayipler formülü"

    Türk iş dünyası, Avrupa’nın uyguladığı Schengen yaptırımlarına karşı yeni pasaport arayışını hızlandırdı. 100 bin dolardan başlayan Karayipler vatandaşlık programları ile 188 ülkeye vizesiz giriş imkanı sağlayan bu programa, Türkiye’den yoğun ilgi geldi. Vatandaşlık almaya çalışan iş insanları, bu yolla vize engelini de aşmış oluyor.

    takvim.com.tr
    Schengen vize engeline Karayipler formülü

    Avrupa Birliği (AB), 2023 yılı itibarıyla Türkiye'ye en ağır Schengen yaptırımlarını uygulamaya başladı. İngiltere, ABD ve Kanada hatta Çin'de benzer sıkıntıları yaşıyor. Türkiye'ye uygulanan Schengen engeli, ekonomik ve sosyolojik olarak birçok soruna neden olmaya başladı. Durum böyle olunca birçok iş adamı çareyi alternatif pasaport arayışında buldu. Avrupa, ABD, Çin ve hatta İsrail'e 100 bin dolardan başlayan Karayipler vatandaşlık programları ile vizesiz girmek mümkün. Bu programlara Türkiye'den yoğun ilgi başladı.


    Avrupa Serbest Ticaret Birliği ve Avrupa Birliği üyelerini içeren bölgeye Schengen deniyor. Schengen bölgesi anlaşması sayesinde üye olan ülkelerin vatandaşları vizeye ihtiyaç duymadan yalnızca kimlik ve pasaportları ile bu bölgedeki ülkeler arasında seyahat edebiliyor.

    Schengen'e üye ülkeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan. AB'ye üye olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein da Schengen bölgesine dahildir.

        185 ÜLKEYE VİZESİZ GİRİŞ İMKANI
        Henley&Partners, Türkiye Direktörü Burak Demirel, yaşanan vize krizinin vatandaşlık programlarının önemini bir kez daha gündeme getirdiğini belirterek, "Malta vatandaşlığı ile Amerika da dahil olmak üzere 185 ülkeye vizesiz girebiliyorsunuz. Avusturya vatandaşlığı programı ile 188 ülkeye, St. Kitts ve Nevis, Grenada, Antigua ve Barbuda, St. Lucia ve Dominica gibi Karayip ülkelerinin vatandaşlıkları ile İngiltere ve schengen bölgesine vizesiz girebiliyorsunuz. Küreselleşen dünyada ekonomik, siyasi ve salgınlar gibi bölgesel ve uluslararası krizlerden etkilenmek istemeyen insanlar için yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık planlamak artık bir ihtiyaç" ifadelerini kullandı.

        SCHENGEN KRİZİ FUARLARI DA VURDU
        Sabah'ın haberine göre vize krizi fuarları da vurdu. Türkiye'deki birçok iş insanı stand açtığı fuara katılamadı. Global ekonomilerin fuar merkezi olarak kabul edilen Almanya, fuarcılıkta tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Son 10 yılda fuar hacmini yüzde 33 kaybeden Almanya bu yıl fuar katılımına düşüşte tarihi zirve yaşıyor. Düşüşün arkasında ise vize duvarları, kötü muamele ve yüksek fiyatlar göze çarpıyor. Bu yıl Türkiye'den birçok iş adamı vize sorunu nedeniyle Almanya'ya gidemedi. Ortadoğu ve Asya gibi ülkeler ise uzun zamandır Almanya'daki fuarlara katılmıyor.

        AB PARANOYA YAŞIYOR
        Uzmanlara göre AB son dönemde içine girdiği ekonomik resesyon ve Ukranya savaşının ardından paranoya yaşıyor. Deprem sonrası yükselmeye başlayan duvarlar seçim sürecinde ise zirve yaptı. AB'nin depremzedelerin ya da Türkiye'de yeni vatandaşlık alanların kendilerine göç edeceğinden endişe ettiği ifade ediliyor. Ancak iddia edilenin aksine AB'nin bu hamlesi siyasi bir amaca yönelmiş durumda. Zira başvurular Almanya'da defalarca konser vermiş sanatçıyı da milyonlarca euro ihracat yapan iş insanını da kapsıyor.

            VİZESİZ TURLARA İLGİ ARTTI
            Henley Global Pasoport endeksine göre, 110 ülkeye vizesiz ve varışta vize seçeneği sunarak en güçlü pasaportlar listesinde Türkiye 52. sırada yer alıyor. AB ve Kanada gibi ülkeler girişte zorlansa da dünya üzerindeki diğer alternatifler yerli turistlerin de yeni rotaları olmaya başladı. Turizm sektörünün oyuncuları geçen yıla göre vizesiz turlara olan ilginin yüzde 60 oranında arttığını belirtiyor.

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            Emekliye en az 10 bin lira
            Haberler Ekonomi Türkiye'ye uygulanan Schengen yaptırımına çözüm! İşte 188 ülkeye vizesiz giriş sağlayan "Karayipler formülü"
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