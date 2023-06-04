Türkiye'ye uygulanan Schengen yaptırımına çözüm! İşte 188 ülkeye vizesiz giriş sağlayan "Karayipler formülü"

185 ÜLKEYE VİZESİZ GİRİŞ İMKANI

Henley&Partners, Türkiye Direktörü Burak Demirel, yaşanan vize krizinin vatandaşlık programlarının önemini bir kez daha gündeme getirdiğini belirterek, "Malta vatandaşlığı ile Amerika da dahil olmak üzere 185 ülkeye vizesiz girebiliyorsunuz. Avusturya vatandaşlığı programı ile 188 ülkeye, St. Kitts ve Nevis, Grenada, Antigua ve Barbuda, St. Lucia ve Dominica gibi Karayip ülkelerinin vatandaşlıkları ile İngiltere ve schengen bölgesine vizesiz girebiliyorsunuz. Küreselleşen dünyada ekonomik, siyasi ve salgınlar gibi bölgesel ve uluslararası krizlerden etkilenmek istemeyen insanlar için yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık planlamak artık bir ihtiyaç" ifadelerini kullandı.