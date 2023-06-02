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    Turgay Ciner, kendisinden 24 yaş küçük eşi ile Londra'ya yerleşti

    Turgay Ciner, seçim sonuçları istediği gibi olmayınca rotayı Londra’ya çevirdi. Şirketi We Soda'nın halka arz olacağı açıklandı. Yaklaşık 6.5 milyar sterlin değerindeki şirketin yüzde 10’u borsada işlem görecek. İngiliz medyası, Didem Ciner'i, şirketin en yetkili yöneticilerinden biri olarak lanse etti.

    İngiliz anahtarı

    Turgay Ciner, medyasıyla Erdoğan karşıtlığı yaptı. Seçim öncesi Kılıçdaroğlu'na yatırım yapan ve tam destek veren Ciner Medya, 28 Mayıs gecesi büyük bir yıkım yaşadı. Dün İngiliz medyasına yansıyan manşetlere bakılırsa, İngilizler Ciner'e tam destek verme kararı aldı.

    Ciner'in Londra merkezli şirketi WE Soda'nın yüzde 10'luk halka arzına yönelik planı açıklandı. Ciner, halka arzdan yaklaşık 650 milyon sterlin gelir bekliyor. Soda kükürtü sayesinde büyüyen şirkete Galler'de dev araziler verildi. Şirket de bu sayede büyüdü. Ciner'in halka arz kararı aldığı süreç, bu yılın en büyüğü olarak dikkat çekti. WE Soda'nın piyasa değeri yaklaşık 8 milyar dolar (6.5 milyar sterlin). Bu fiyatla ilaç devi GlasxoSmithKline'ın geçen yıl temmuz ayında halka açtığı şirketi Haleon'un 28 milyar sterlinlik fiyatlamadan bu yana yapılan Birleşik Krallık'taki en büyük hacimli işlem olacak. WE Soda CEO'su Alasdair Warren, "Büyük balık olacağız" dedi.



    İngiliz medyası, Didem Ciner'i, şirketin en yetkili yöneticilerinden biri olarak lanse etti.

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