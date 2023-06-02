Seçim hezimeti sonrası ne kumar masası kaldı ne mutabakat metni! İYİ Partili Cihan Paçacı: Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı





İYİ PARTİ FATURAYI KILIÇDAROĞLU'NA KESTİ

"Yüz milyon kişi içerisinde bir kişi seçimi kaybedebilir. Bir kişi... Diyorlar ki o aday olsun mu? Bize soruyormuş gibi yapmayın" ifadelerinin yer aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermeler içeren 3 Mart tarihli bir tweet alıntılayan Ümit Beyaz, tüm dikkatleri üzerine topladı.



Beyaz, "Özür dileriz gençler! Bize soruyormuş gibi yaptılar. Geleceğinizden 5 yıl daha çalındı" sözleriyle seçimin Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğinin altını çizmişti.

28 MAYIS İTİBARIYLA SEÇİM İTTİFAKI BİTMİŞTİR

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, seçimler sonrasında katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada ise , "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı, seçim bitmiştir. İkinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da seçim ittifakı bitmiştir" ifadeleriyle 8'li koalisyonda derin kaosu da gözler önüne sermişti.