Seçim hezimeti sonrası ne kumar masası kaldı ne mutabakat metni! İYİ Partili Cihan Paçacı: Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. 13 yıldır Başkan Erdoğan'a karşı yenilgi üstüne yenilgi alan CHP lideri gerek parti içerisinde gerekse İYİ Parti cephesi tarafından hedef tahtasına oturtulmuştu.
İYİ PARTİ FATURAYI KILIÇDAROĞLU'NA KESTİ
"Yüz milyon kişi içerisinde bir kişi seçimi kaybedebilir. Bir kişi... Diyorlar ki o aday olsun mu? Bize soruyormuş gibi yapmayın" ifadelerinin yer aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermeler içeren 3 Mart tarihli bir tweet alıntılayan Ümit Beyaz, tüm dikkatleri üzerine topladı.
Beyaz, "Özür dileriz gençler! Bize soruyormuş gibi yaptılar. Geleceğinizden 5 yıl daha çalındı" sözleriyle seçimin Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğinin altını çizmişti.
28 MAYIS İTİBARIYLA SEÇİM İTTİFAKI BİTMİŞTİR
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, seçimler sonrasında katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada ise , "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı, seçim bitmiştir. İkinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da seçim ittifakı bitmiştir" ifadeleriyle 8'li koalisyonda derin kaosu da gözler önüne sermişti.
İYİ PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ CİHAN PAÇACI: ORTAK POLİTİKALAR METNİ ORTADAN KALKTI
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, partilerinden yapılan "Millet İttifakı sona erdi" açıklamalarına değindi.
"Seçim yasası değişiminden sonra vekil avantajı kalmadı." diyen Paçacı, "Millet İttifakı'na baktığınızda iktidar olamadığımız için Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı." ifadelerini kullandı. Millet İttifakı'nı gerektirecek bir konu olmadığını da söyleyen Paçacı, "İlerde olur mu bilemem" diye konuştu.