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    • 03.06.2023 05:00
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    • 03.06.2023 05:00
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    Seçim hezimeti sonrası ne kumar masası kaldı ne mutabakat metni! İYİ Partili Cihan Paçacı: Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı

    14 ve 28 Mayıs hezimeti yaşayan 8'li koalisyon paramparça olmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sandığa gömülmesinin ardından İYİ Parti peş peşe açıklamalarda bulunmuş, "28 Mayıs itibarıyla da seçim ittifakı bitmiştir" ifadeleriyle kaosu gözler önüne sermişti. Son olarak ise İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı konuya ilişkin katılıdığı canlı yayında açıklamada bulundu. "Seçim yasası değişiminden sonra vekil avantajı kalmadı" diyen Paçacı, "Millet İttifakı'na baktığınızda iktidar olamadığımız için Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

    Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı

    Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. 13 yıldır Başkan Erdoğan'a karşı yenilgi üstüne yenilgi alan CHP lideri gerek parti içerisinde gerekse İYİ Parti cephesi tarafından hedef tahtasına oturtulmuştu.



    İYİ PARTİ FATURAYI KILIÇDAROĞLU'NA KESTİ
    "Yüz milyon kişi içerisinde bir kişi seçimi kaybedebilir. Bir kişi... Diyorlar ki o aday olsun mu? Bize soruyormuş gibi yapmayın"     ifadelerinin yer aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermeler içeren 3 Mart tarihli bir tweet alıntılayan Ümit Beyaz, tüm dikkatleri üzerine topladı.

    Beyaz, "Özür dileriz gençler! Bize soruyormuş gibi yaptılar. Geleceğinizden 5 yıl daha çalındı" sözleriyle seçimin Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğinin altını çizmişti.

    28 MAYIS İTİBARIYLA SEÇİM İTTİFAKI BİTMİŞTİR
    İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, seçimler sonrasında katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada ise , "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı, seçim bitmiştir. İkinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da seçim ittifakı bitmiştir" ifadeleriyle 8'li koalisyonda derin kaosu da gözler önüne sermişti.



    İYİ PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ CİHAN PAÇACI: ORTAK POLİTİKALAR METNİ ORTADAN KALKTI
    İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, partilerinden yapılan "Millet İttifakı sona erdi" açıklamalarına değindi.

    "Seçim yasası değişiminden sonra vekil avantajı kalmadı." diyen Paçacı, "Millet İttifakı'na baktığınızda iktidar olamadığımız için Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı." ifadelerini kullandı. Millet İttifakı'nı gerektirecek bir konu olmadığını da söyleyen Paçacı, "İlerde olur mu bilemem" diye konuştu.



        "MİLLET İTTİFAKI'NI GEREKTİRECEK KONU YOK"
        Paçacı, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
        "Seçim yasası değişiminden sonra vekil avantajı kalmadı. Millet İttifakı'na baktığınızda ortaklık yaptığımız konular ortadan kalktı. İktidar olmadığınız için Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı. Dolayısıyla teknik olarak iş birliği yapacağımız konu yok. Millet İttifakı'nı gerektirecek konu yok. İleride olur mu bilemem."



        İYİ PARTİ'DE KAFALAR KARIŞIK
        Poyraz'ın "Seçimler bittiği için ittifak da bitti" açıklamasının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan da konuya ilişkin açıklama gelmişti. Zorlu, "Teknik anlamda bu işbirliği bitmiş olsa da stratejik mesele ile ilgili genel başkanımızın yetkili kurumlarla görüşmesi devam ediyor" demişti.

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        Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı
        Haberler Güncel Seçim hezimeti sonrası ne kumar masası kaldı ne mutabakat metni! İYİ Partili Cihan Paçacı: Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı
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