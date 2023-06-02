CHP'li aday Yasemin Fazlaca seçimin faturasını AK Parti'ye oy veren kiracıya kesti!

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2.tur seçiminde de hezimete uğrayan CHP acısını depremzedelerden ve masum insanlardan çıkardı. Bu kez de başka bir skandala imza attı. Öte yandan önce Tekirdağ sonra İzmir'de de yaşanan utanç verici bir karara imza atılması CHP'nin gerçek yüzünü bir kez daha açık etti.
CHP'li milletvekili adayı kiracılarını AK Parti'ye oy verdiği için evden çıkarmak istedi.
CHP'den Yalova milletvekili adayı gösterilen Yasemin Fazlıca'nın ofisinde kiracı olan Gülfem Özkan'ın AK Parti'ye oy verdiği için iş hanından çıkarılmak istendiğini iddia etti.
Kiracı Gülfem Özkan konuya ilişkin, "Seçim zamanı gelene kadar benden oy istedi. Ben AK Partili olduğumu kendisine ilettim. Ben kesinlikle AK Partiliyim oyum Erdoğan'a dedim. Seçim zamanına kadar bir sorun yoktu. Lakin seçimde sandığa gömülünce duvarları benim üzerime yıkmaya başladı. Kontratım olmasına rağmen evden atacağını söyledi." dedi.
Özkan, "Seçim günü oy kullanmaya okula gidiyorum. Okulda önümü keserek nereye gidiyorsun dedi. Oy kullanmaya gidiyorum dedim bana oy vereceksin dedi." şeklinde konuştu.