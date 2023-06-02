Son dakika: AK Parti'den teşkilatlara talimat! Yerel seçim çalışmalarına başlayın

14 ve 28 Mayıs'ta alınan sonuçlarla yeni bir zafere imza atan AK Parti, vakit kaybetmeden kolları sıvadı.

AK Parti İstanbul teşkilatına, 2024'te yapılacak yerel seçimler için talimat gitti…

İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'Artık çalışmalara başlayın' dedi.

'REHAVET' UYARISI

İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kabaktepe, tamamlanan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri'nin ardından teşkilata rehavete kapılmamaları çağrısında bulundu.

İl Başkanı Kabaktepe, 14 Mayıs ve 28 Mayıs zaferlerini, yerel seçimler zaferiyle taçlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

"İSTANBUL'U YENİDEN KAZANACAĞIZ"

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın bir bölümünden videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan Kabaktepe, "Tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız." ifadesini kullandı.