ABD'li Büyükelçi Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı CHP'li Kılıçdaroğlu ve muhalefet yerinden kalkmadı! HDP'liler İstiklal Marşı'nı okumadı

MUHALEFET NE ALKIŞLADI NE DE AYAĞA KALKTI

Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri ve aralarında ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake'in de olduğu yabancı devletlerin temsilcileri Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışlarken muhalefet partilerinin milletvekillerinin Erdoğan locaya giriş yaptığı sırada ayağa kalkmadığı ve alkışlamadığı görüldü.