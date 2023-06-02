ABD'li Büyükelçi Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı CHP'li Kılıçdaroğlu ve muhalefet yerinden kalkmadı! HDP'liler İstiklal Marşı'nı okumadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Yasama dönemi başladı. Meclis'in en yaşlısı ünvanını elinde bulunduran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevi Mustafa Şentop'tan devralarak TBMM'nin açılışını yaptı.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin töreni öncesi resmi törenle karşılandı.
CUMHUR İTTİFAKI VE YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLERİ AYAKTA ALKIŞLADI
Başkan Erdoğan, yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip etmek için Meclis Genel Kurulu'na girdi. Başkan Erdoğan'ın kendisine ayrılan locaya giriş yaptığı anda Cumhur İttifakı ve yabancı ülke temsilcileri tarafından alkışlandı.
MUHALEFET NE ALKIŞLADI NE DE AYAĞA KALKTI
Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri ve aralarında ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake'in de olduğu yabancı devletlerin temsilcileri Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışlarken muhalefet partilerinin milletvekillerinin Erdoğan locaya giriş yaptığı sırada ayağa kalkmadığı ve alkışlamadığı görüldü.