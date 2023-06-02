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    • 02.06.2023 15:50
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    ABD'li Büyükelçi Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı CHP'li Kılıçdaroğlu ve muhalefet yerinden kalkmadı! HDP'liler İstiklal Marşı'nı okumadı

    Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama dönemi Devlet Bahçeli başkanlığında açıldı. Başkan Erdoğan'a karşı muhalefete destek verdiğni açıkça belirten ABD'nin Büyükelçisi bile ayağa kalkıp alkışlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet partilerinin yerinden kalkmayıp alkışlamaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Meclis açılışı sırasında okunan İstiklal Marşı'nı ise CHP'nin ortaklık kurduğu terörün siyasi ayağı HDP'liler okumadı. HDP'nin, geçmiş dönemlerde de aynı tutumu sergilediği biliniyor.

    takvim.com.tr
    Hangisi yabancı hangisi Türk?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Yasama dönemi başladı. Meclis'in en yaşlısı ünvanını elinde bulunduran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevi Mustafa Şentop'tan devralarak TBMM'nin açılışını yaptı.

    HANGİSİ YABANCI HANGİSİ TÜRK?

    RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin töreni öncesi resmi törenle karşılandı.

    CUMHUR İTTİFAKI VE YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLERİ AYAKTA ALKIŞLADI
    Başkan Erdoğan, yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip etmek için Meclis Genel Kurulu'na girdi. Başkan Erdoğan'ın kendisine ayrılan locaya giriş yaptığı anda Cumhur İttifakı ve yabancı ülke temsilcileri tarafından alkışlandı.

    MUHALEFET NE ALKIŞLADI NE DE AYAĞA KALKTI
    Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri ve aralarında ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake'in de olduğu yabancı devletlerin temsilcileri Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışlarken muhalefet partilerinin milletvekillerinin Erdoğan locaya giriş yaptığı sırada ayağa kalkmadığı ve alkışlamadığı görüldü.

        KILIÇDAROĞLU AYAĞA KALKMADI ALKIŞLAMADI


        Başkan Erdoğan'a karşı muhalefete destek verdiğini açıkça belirten ABD'nin Büyükelçisi bile ayağa kalkıp alkışlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinden kalkmayıp alkışlamaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.


        İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMADILAR
        İstiklal Marşı ile başlayan Meclis'te açılış konuşmasını Devlet Bahçeli yaparken İstiklal Marşı okunduğu anlarda terörün siyasi ayağı HDP'li vekillerin İstiklal Marşı'nı okumadığı gözlerden kaçmadı.

        HDP'LİLER İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMADI | VİDEO İZLE

            Pervin Buldan'ın ağızı dahi kıpırdamazken, diğer HDP'li vekillerin de İstiklal Marşı'nı okumadığı görüldü.

            Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin, geçmiş dönemlerde de aynı tutumu sergilediği biliniyor.

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            Türk Telekom
            Haberler Güncel ABD'li Büyükelçi Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı CHP'li Kılıçdaroğlu ve muhalefet yerinden kalkmadı! HDP'liler İstiklal Marşı'nı okumadı
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