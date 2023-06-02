Başkan Erdoğan'ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” isimli kitabına Rusya'da yoğun ilgi!

Başkan Erdoğan'ın Rusçaya çevrilen kitabı, Kızıl Meydan'da açılan 9. Kitap Festivali'nde ilk kez Rus okuyucuların beğenisine sunuldu.
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Sevinç Üçgül tarafından çevirisi yapılan kitabın ilk baskısı Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığının koordinasyonunda Rusya'da dağıtıldı. Yoğun ilgi gören kitabın sergilendiği standın önünde Rus vatandaşlar sıraya girdi.
Kitabın tanıtımının yapıldığı standa Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da geldi. Kitabın tanıtım ve dağıtım koordinasyonunu yürüten Moskova İletişim Müşaviri Hacı Murat Terzi, ülke genelinde 600 kitabın dağıtımını yaptıklarını belirtti.