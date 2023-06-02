Başkan Erdoğan'ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” isimli kitabına Rusya'da yoğun ilgi!

Terzi, "Başta Rusya'nın önde gelen kütüphaneleri olmak üzere, üniversitelerin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerine, sivil toplum kuruluşlarına, araştırma merkezlerine, üniversitelerin Türkoloji bölümlerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitabı gönderildi." ifadelerini kullandı.