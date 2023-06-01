



EKREM İMAMOĞLU'NA GÖNDERME

Yanardağ konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Sonuç alamamış olmak yenildiğiniz anlamına gelmez. Bütün dünya gördü Türkiye'nin yarısı tarihin gördüğü en gerici ve devlet olanaklarını fütursuzca kullanan bir ittifaka karşı direndi.

Bazılarıyla bir gün bile geçmeden üzerinden liderlik yarışına giriyorlar, ayıptır. CHP'deki tartışmaların hiçbirinde fikri bir hazırlık yok ben daha yakışıklıyım ve gencim demekten başka bir şansınız var mı bu durumda? Ben daha iyi yaparım diyorsunuz neden yüzde 48 başarı sayılmasın.

Ümit Özdağ ve Zafer Partisi ile girilen müzakerelerde kayyumlara evet denerek çıkılması büyük bir hataydı. Ama ortada bir başarı var onu görmeden hiçbir şey yapılamaz."