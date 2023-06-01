Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sandığa gömdü.
Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu. Seçimden alınan yenilgi sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı CHP tabanında büyük tepkilere neden oldu.
İMAMOĞLU'NDAN ÜSTÜ KAPALI GÖNDERME
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada "Yolda olmak bir tercihtir. Yol almak bir tercihtir. Mutluluk yolda olmak ve yol almakla ilişkilidir. Ben zaten yoldayı bundan hiç vazgeçmedim. Şimdi daha hızlı koşacağım" ifadelerini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı mesaj gönderdi.