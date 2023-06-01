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    • 02.06.2023 01:36
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    Fondaş medyadan Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunma çabası: Sonuç alamamış olmak yenildiğiniz anlamına gelmez

    Fondaş medya 12. kez sandığa gömülen ve koltuğu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl savunacağını şaşırdı. CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'na arka çıkıp 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin bir bozgun olmadığını öne sürdü. "Sonuç alamamış olmak yenildiğiniz anlamına gelmez" diyen Yanardağ, "Yüzde 48 neden başarı sayılmasın?" diye sordu. Diğer bi fondaş isim Enver Aysever ise Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi yapan Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.

    takvim.com.tr
    Nasıl savunacaklarını şaşırdılar

    Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sandığa gömdü.



    Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu. Seçimden alınan yenilgi sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı CHP tabanında büyük tepkilere neden oldu.



    İMAMOĞLU'NDAN ÜSTÜ KAPALI GÖNDERME
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada "Yolda olmak bir tercihtir. Yol almak bir tercihtir. Mutluluk yolda olmak ve yol almakla ilişkilidir. Ben zaten yoldayı bundan hiç vazgeçmedim. Şimdi daha hızlı koşacağım" ifadelerini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı mesaj gönderdi.



        FONDAŞ MEDYA KILIÇDAROĞLU'NU NASIL SAVUNACAĞINI ŞAŞIRDI
        Tüm bu yaşananların ardından fondaş medya, 12 seçim kaybetmesine rağmen hala CHP koltuğunu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl savunacağını şaşırdı.

        CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'na arka çıkıp 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin bir bozgun olmadığını öne sürdü. "Sonuç alamamış olmak yenildiğiniz anlamına gelmez" diyen Yanardağ, "Yüzde 48 neden başarı sayılmasın?" diye sordu.



        "HDP İLE İTTİFAKI BOZDULAR" SİTEMİ
        Zafer Partisi ile son gün yapılan ittifakın HDP seçmenini küstürdüğünü söyleyen Yanardağ, "Kayyumlara evet denerek çıkılması büyük bir hataydı." ifadelerini kullandı.



        EKREM İMAMOĞLU'NA GÖNDERME
        Yanardağ konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

        "Sonuç alamamış olmak yenildiğiniz anlamına gelmez. Bütün dünya gördü Türkiye'nin yarısı tarihin gördüğü en gerici ve devlet olanaklarını fütursuzca kullanan bir ittifaka karşı direndi.

        Bazılarıyla bir gün bile geçmeden üzerinden liderlik yarışına giriyorlar, ayıptır. CHP'deki tartışmaların hiçbirinde fikri bir hazırlık yok ben daha yakışıklıyım ve gencim demekten başka bir şansınız var mı bu durumda? Ben daha iyi yaparım diyorsunuz neden yüzde 48 başarı sayılmasın.

        Ümit Özdağ ve Zafer Partisi ile girilen müzakerelerde kayyumlara evet denerek çıkılması büyük bir hataydı. Ama ortada bir başarı var onu görmeden hiçbir şey yapılamaz."



            ENVER AYSEVER İMAMOĞLU'NU YERDEN YERE VURDU
            Öte yandan diğer bir fondaş isim Enver Aysever, İmamoğlu'nu yerden yere vurdu. Aysever "İmamoğlu, yoldaşlığa yakışmayan şekilde seçimin sabahında ben ben ben diyerek nezaketsizlik yaptı." ifadelerini kullanırken İmamoğlu'nun beslediği medyanın da düğmeye bastığını ve İmamoğlu'nun işaret söyledi. Aysever ayrıca "Kılıçdaroğlu'nu yalandan destekleyenler gerçek yüzünü göstermeye başladı" ifadelerini kullandı.

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            Türk Telekom
            Haberler Güncel Fondaş medyadan Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunma çabası: Sonuç alamamış olmak yenildiğiniz anlamına gelmez
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