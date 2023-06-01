Megakent mega vurgun! İmamoğlu'ndan son 1 yılda ballı ihaleler, tek kalemde milyon liralar: Depreme bütçe yok ama yandaşa ihya var

Türkiye 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana tercihini kullandı. 8'li koalisyon ve türevleri ise büyük hüsrana uğradı.
Genel seçimlerden sonra gözler yerel seçimlere çevrildi... Türkiye, yerel yönetimlerin belirlenmesi için aylar sonra sandık başına gidecek.
Tam da bu noktada CHP yönetimindeki hizmetten noksan belediyeler tüm dikkatleri üzerine topluyor.
İSTANBUL 2019'DAN BU YANA HİZMETTEN MAHRUM
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan bu yana algı ve PR'a dayalı belediyecelik anlayışıyla vatandaşı hizmetten mahrum bırakmış vaziyette.
Öyle ki İmamoğlu şahsi çıkar ve siyasi ikballeri doğrultusunda İstanbul'u gözden çıkardı, il il gezerek kendi adaylığının altını yapmaya çalıştı. Umduğunu bulamayınca da 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı' hayallerine kapılıp tekrar kendini yollara vurdu.
İstanbul ise bu süreçte adeta kendi kaderine terk edildi.
VASATLIK, İŞ BİLMEZLİK, ALGI VE ÇÖKME SİYASETİ...
Sürekli bozulan İETT otobüsleri, arızalanan metrolar, aksayan seferler... Megakentte deyim yerindeyse ulaşım kilitlendi. İnşaatı devam eden metrolar sırf AK Parti döneminde yapımına başlandı diye CHP'li İBB tarafından molozla ve toprakla kapatıldı. İstanbul'da trafiği rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin inşaatı atıl durumda bekletildi. Herhangi bir inşaat çalışmasının görülmediği şantiye alanında beton mikserinin hurdaya ayrılması ve iş malzemelerinin çürümeye terk edilmesi dikkat çekti. AK Parti'nin bitme noktasına getirdiği projelere ise 'İmamoğlu yaptı' algısı işlenerek çöküldü.