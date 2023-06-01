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    • 02.06.2023 01:34
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    Megakent mega vurgun! İmamoğlu'ndan son 1 yılda ballı ihaleler, tek kalemde milyon liralar: Depreme bütçe yok ama yandaşa ihya var

    Siyasi ikballeri uğruna İstanbulluyu hizmetten ve belediyecilikten mahrum bırakan, 28 Mayıs'ta da büyük bir hüsrana uğrayan Ekrem İmamoğlu, megakent için harcanması gereken parayı adeta çar çur etti. Deprem için yalnızca 63,5 milyon TL ayıran İmamoğlu, algı, PR ve reklam için yandaşlarına tam 908 milyon TL'lik ödeme yaptı. Bu bağlamda Takvim.com.tr, Ekrem İmamoğlu'nun son bir yıldaki akçeli işleri ve dağıttığı ballı ihaleleri sizler için derledi. Tek kalemde milyonluk ihaleleler alan şirketleri ve farklı tarihlerde bu şirketlere yapılan başka ödemeleri gün yüzüne çıkardı. İşte satır satır tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İmamoğlu’nun akçeli işleri! Milyonlar dağıttı

    Türkiye 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana tercihini kullandı. 8'li koalisyon ve türevleri ise büyük hüsrana uğradı.

    Genel seçimlerden sonra gözler yerel seçimlere çevrildi... Türkiye, yerel yönetimlerin belirlenmesi için aylar sonra sandık başına gidecek.

    Tam da bu noktada CHP yönetimindeki hizmetten noksan belediyeler tüm dikkatleri üzerine topluyor.

    İSTANBUL 2019'DAN BU YANA HİZMETTEN MAHRUM
    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan bu yana algı ve PR'a dayalı belediyecelik anlayışıyla vatandaşı hizmetten mahrum bırakmış vaziyette.

    Öyle ki İmamoğlu şahsi çıkar ve siyasi ikballeri doğrultusunda İstanbul'u gözden çıkardı, il il gezerek kendi adaylığının altını yapmaya çalıştı. Umduğunu bulamayınca da 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı' hayallerine kapılıp tekrar kendini yollara vurdu.

    İstanbul ise bu süreçte adeta kendi kaderine terk edildi.




    VASATLIK, İŞ BİLMEZLİK, ALGI VE ÇÖKME SİYASETİ...
    Sürekli bozulan İETT otobüsleri, arızalanan metrolar, aksayan seferler... Megakentte deyim yerindeyse ulaşım kilitlendi. İnşaatı devam eden metrolar sırf AK Parti döneminde yapımına başlandı diye CHP'li İBB tarafından molozla ve toprakla kapatıldı. İstanbul'da trafiği rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin inşaatı atıl durumda bekletildi. Herhangi bir inşaat çalışmasının görülmediği şantiye alanında beton mikserinin hurdaya ayrılması ve iş malzemelerinin çürümeye terk edilmesi dikkat çekti. AK Parti'nin bitme noktasına getirdiği projelere ise 'İmamoğlu yaptı' algısı işlenerek çöküldü.

        Öte yandan Ekrem İmamoğlu İstanbulluyu hizmetten ve belediyecilikten mahrum bırakırken megakent için harcanması gereken parayı da çar çur etti.



        DEPREME 63,5 MİLYON LİRA, REKLAMA VE YANDAŞLARINA 908 MİLYON LİRA...
        Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, 2022 yılında İmamoğlu'nun deprem için yalnızca 63,5 milyon TL harcadığını belirtti. Göksu CHP'li İBB'nin reklam için 908 milyon TL harcama yaptığını kaydetti.

        2022 yılına ait çarpıcı istatistikleri kamuoyu ile paylaşan Tevfik Göksu şu ifadeleri kullandı:

        "Yıl 2022. İBB'nin deprem için harcadığı rakam 63.5 milyon TL. Kendisi için harcadığı reklam parası ise 908 milyon TL. 908 milyon TL bizim tespit edebildiklerimiz. Bunlar resmi rakamlar."

        Reklam harcamalarının önemli bir kısmının Halk TV, Tele 1, KRT gibi yandaş kanallara ve okur kitlesi düşük olan Yeniçağ, Cumhuriyet, Birgün gibi gazetelere aktarıldığı iddia edildi. Sosyal medyada İmamoğlu'nun siyasi PR'larını yapan paralı trollere de bütçe aktarıldığı öne sürüldü.

        Deprem için sadece ve sadece 63,5 milyon TL harcayan Ekrem İmamoğlu'nun yandaşlarına 908 milyon TL yedirmesi tepkileri de beraberinde getirdi.



        AKÇELİ İŞLER, TEK KALEMDE DAĞITILAN BALLI İHALELER
        Bu bağlamda Takvim.com.tr, Ekrem İmamoğlu'nun son bir yıldaki akçeli işleri ve yandaşlara dağıtılan ballı ihaleleri sizler için derledi;

        OMR Organizasyon Medya Reklam Limited Şirketi'ne tek kalemde 12.893.750 TL'lik ihale verilmiş. Aynı şirkete farklı tarihlerde 26.880.000 TL ve 28.325.000 TL'lik iki ihale daha verilmiş.

        Aynı şirkete verilen diğer ihaleler şöyle;

        - Organizasyon Kapsamında Görüntü Sistemleri Ve Gösteri Ekipmanları Temini Hizmet Alımı İşi: 27.067.500 TL

        - Organizasyon Kapsamında Kapalı Ve Açık Mekan Dekor, Tefrişat Ekipmanları Temini Hizmet Alımı İşi: 20.629.000 TL

        - Organizasyon Kapsamında Sahne Teknik Sistemleri Temini Hizmet Alımı İşi: 28.290.250 TL



        Üçikibir Reklam Promosyon Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, CHP'li İBB'den "Organizasyon Kapsamında Muhtelif Promosyonel Malzemelerin Hazırlanması Ve Temini Hizmet Alımı İşi" başlığı altında tek kalemde 27.945.000 TL'lik ihale almış. Şirketin farklı tarihte 10.300.000 TL'lik bir başka ihalesi daha mevcut.

        Aynı şirkete "Organizasyon Kapsamında Muhtelif Promosyonel Malzemelerin Hazırlanması Ve Temini Hizmet Alımı İşi" kapsamında 26.820.500 TL tutarında verilen bir ihale daha mevcut.


        İBB yönetimi, Medyagold Ajans Reklam Matbaa ve Organizasyon Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nden "Organizasyon Kapsamında Muhtelif Vinil Baskıları Hizmet Alımı İşi" başlığı altında 26.500.000 liralık alım gerçekleştirmiş. Farklı tarihte aynı şirkete 9.768.750 TL'lik verilen bir başka ihale de mevcut.

        Aynı şirkete verilen diğer ihaleler şöyle;

        - Organizasyon Kapsamında Bülten Basımı Hizmet Alımı İşi: 28.200.000 TL

        - Organizasyon Kapsamında Bülten Basımı Hizmet Alımı İşi: 14.300.000 TL

        Creative Media Reklam Anonim Şirketi, "Organizasyon Kapsamında Ses Ve Işık Sistemleri Temini Hizmet Alımı İşi" konu başlığında CHP'li İBB'den 28.125.000 TL'lik ihale almış. Aynı şirkete farklı tarihte "Organizasyon Kapsamında Scaff, Truss, Kapalı Ve Açık Mekan Etkinlik Teknik İşleri Hizmet Alımı İşi" başlığı altında 27.897.500 liralık bir ihale daha verilmiş.

        BBM Büyük Baskı Merkezi Matbaacılık ve İletişim Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne CHP'li İBB tarafından verilen ihalelere şöyle bir bakalım;

        - Organizasyon Kapsamında Muhtelif Vinil Baskıları Hizmet Alımı İşi: 8.450.000 TL

        - Organizasyon Kapsamında Tanıtım & Duyuru Materyalleri Hazırlanması Hizmet Alımı İşi: 27.538.000 TL

        - Organizasyon Kapsamında Muhtelif Vinil Baskıları Hizmet Alımı İşi: 24.521.250 TL

        - Organizasyon Kapsamında Tanıtım & Duyuru Materyalleri Hazırlanması Hizmet Alımı İşi: 8.542.500 TL

        İBB'deki CHP'li kadrolar, KNK Grup Organizasyon Hizmetleri Gıda Turizm ve Ticaret Limited Şirketi'ne tek kalemde "Organizasyon Kapsamında Muhtelif Gösteri Hizmetleri Ve Atölye Çalışmaları Hizmet Alımı İşi" başlığı altında 28.057.500 TL'lik ihale vermiş. Aynı şirket farklı tarihte İBB'den 3.081.000 TL'lik bir başka ihale daha almış.




            BENİM ADIM NAZIM MÜZİKALİ'NE 1.085.000 TL'LİK ÖDEME
            İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mevcuttaki yönetimi, Begüm Aybar adına "Muhtelif Organizasyonlar Kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Benim Adım Nazım Müzikali (sanatçı Kaşe Ödemeleri) Hizmet Alım İşi"ne 1 milyon 85 bin TL'lik ödeme yapmış.

            CHP'li İBB tarafından Antre Tasarım Mimarlık Organizasyon Limited Şirketi'ne verilen yüksek meblağlı ihaleler ise şu şekilde;

            - Organizasyon Kapsamında Stant Temini Hizmet Alımı İşi: 28.025.000 TL

            - Organizasyon Kapsamında Dekor - Tefrişat Ekipmanları Ve Etkinlik Tamamlayıcı Hizmetleri Temini Hizmet Alımı İşi: 26.026.250 TL

            - Organizasyon Kapsamında Stant Temini Hizmet Alımı İşi: 27.888.750 TL

            - Organizasyon Kapsamında Çadır Temini Ve Çadır İçi Teknik İşleri Hizmet Alımı İşi: 26.530.000 TL




            ADGREAT Dijital Medya ve Reklam Hizmetleri Limited Şirketi'ne "Organizasyon Kapsamında Podyum Temini Hizmet Alımı İşi" başlığında 25.362.500 TL'lik ihale verilmiş. Aynı şirkete 26.525.000 TL'lik verilmiş bir başka ihale daha mevcut.

            LİF Proje ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne tek kalemde 25.627.500 liralık ihale kaydı bulunuyor.

            563 İHALEYE 850 MİLYON TL'DEN FAZLA ÖDEME
            Bu ihale örneklerinin gölgesinde CHP'li İBB bir yılda verdiği 563 ihaleye toplamda 850 milyon 221 bin 167 lira 80 kuruşluk bir ödeme yapmış.



            İMAMOĞLU DÖNEMİNDE FIRLADI
            Öte yandan 2010'dan 2023'e İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihale tutarlarını incelediğimizde, 2019'dan sonra yani Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelişiyle birlikte bariz bir artış söz konusu.
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            Türk Telekom
            Haberler Güncel Megakent mega vurgun! İmamoğlu'ndan son 1 yılda ballı ihaleler, tek kalemde milyon liralar: Depreme bütçe yok ama yandaşa ihya var
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