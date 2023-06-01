Megakent mega vurgun! İmamoğlu'ndan son 1 yılda ballı ihaleler, tek kalemde milyon liralar: Depreme bütçe yok ama yandaşa ihya var

Öte yandan Ekrem İmamoğlu İstanbulluyu hizmetten ve belediyecilikten mahrum bırakırken megakent için harcanması gereken parayı da çar çur etti.





DEPREME 63,5 MİLYON LİRA, REKLAMA VE YANDAŞLARINA 908 MİLYON LİRA...

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, 2022 yılında İmamoğlu'nun deprem için yalnızca 63,5 milyon TL harcadığını belirtti. Göksu CHP'li İBB'nin reklam için 908 milyon TL harcama yaptığını kaydetti.



2022 yılına ait çarpıcı istatistikleri kamuoyu ile paylaşan Tevfik Göksu şu ifadeleri kullandı:

"Yıl 2022. İBB'nin deprem için harcadığı rakam 63.5 milyon TL. Kendisi için harcadığı reklam parası ise 908 milyon TL. 908 milyon TL bizim tespit edebildiklerimiz. Bunlar resmi rakamlar."

Reklam harcamalarının önemli bir kısmının Halk TV, Tele 1, KRT gibi yandaş kanallara ve okur kitlesi düşük olan Yeniçağ, Cumhuriyet, Birgün gibi gazetelere aktarıldığı iddia edildi. Sosyal medyada İmamoğlu'nun siyasi PR'larını yapan paralı trollere de bütçe aktarıldığı öne sürüldü.



Deprem için sadece ve sadece 63,5 milyon TL harcayan Ekrem İmamoğlu'nun yandaşlarına 908 milyon TL yedirmesi tepkileri de beraberinde getirdi.