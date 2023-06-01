Çalışma arkadaşları duayen gazeteci Mehmet Barlas'ı anlattı: Mehmet Ağabeyin yeri dolmayacak





Sabah Gazetesi Yazarı Haşmet Babaoğlu:

"Çok değerli bir meslektaşımızı kaybettik. Mehmet Bey'in çok ayrı bir yeri vardı. Türk basını Mehmet Bey'i çok arayacak. Başımız sağ olsun. En sert meseleleri, en tartışmalı konuları bile muazzam insani bir itidalle ele alırdı. En çok arayacağımız yönünün bu olduğunu düşünüyorum."