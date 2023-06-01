Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine katılımda rekor! OED ülkeleri arasında 3. oldu!

Nüfus bakımından Türkiye ile kıyaslanabilir Almanya ise listede yüzde 76,58 katılım oranıyla 11. sırada ve Norveç'in hemen altında yer buldu.

Listede, Almanya'yı sırasıyla yüzde 75,69 katılım oranıyla Avusturya, yüzde 73,59 ile Fransa ve yüzde 71,76 ile İspanya izledi.