Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine katılımda rekor! OED ülkeleri arasında 3. oldu!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine ilişkin kesin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
YSK verilerine göre, 14 Mayıs'taki seçimlere yurt içinde katılım oranı yüzde 88,92, 28 Mayıs'taki seçimlerde de bu oran 85,72 oldu.
14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde 53 milyon 993 bin 683, 28 Mayıs'taki seçimlerde 52 milyon 93 bin 375 seçmen oy kullandı.
YSK'nin açıkladığı sonuçlara göre, Türkiye, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içi seçmen katılım oranıyla OECD üyesi ülkeler arasında 3. sırada yer aldı.
OECD ile Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsünün (IDEA) verilerine göre, Türkiye, 14 Mayıs'ta yurt içi seçimlere katılım oranıyla ABD, Fransa, Almanya, İngiltere gibi birçok Batılı OECD üyesini geride bıraktı.
IDEA verilerine göre, 2022'de yapılan seçimlerde yüzde 89,74 katılım oranıyla Avustralya, OECD üyesi ülkeler arasında 1. sıraya yerleşti.