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    • 01.06.2023 17:04
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    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'nin milletvekili adayı Arefe Meryem Yıldırım terörden tutuklandı

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde 7'li koalisyonu destekleyen HDP'nin listelerinden milletvekili adayı olarak gösterdiği Arefe Meryem Yıldırım, 'terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    DHA
    KK’nın ortağı HDP’nin vekil adayına terörden tutuklama

    İstanbul, İzmir, Eskişehir, Ankara, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'de terör örgütü MLKP'ye yönelik 30 Nisan'da yapılan eş zamanlı operasyonda o dönemde HDP Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Müslüm Koyun, İstanbul 1'inci bölge 16'ncı sıra adayı Burcu Ayyıldız ve İzmir 1'inci bölge 8'inci sıradan aday gösterilen Arefe Meryem Yıldırım'ın aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

    4 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden Müslüm Koyun, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya savcısının ev hapsi cezasına itiraz etmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Arefe Meryem Yıldırım, ifade vermek için gittiği İzmir Adliyesi'nde bugün 'örgüt üyeliği'nden tutuklandı.

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    Haberler Güncel 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'nin milletvekili adayı Arefe Meryem Yıldırım terörden tutuklandı
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