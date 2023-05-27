Kural tanımaz demokrasi haydutluğu! Kılıçdaroğlu yine seçim yasaklarını çiğneyip propaganda yaptı: Peki yasa ne diyor?

Türkiye saatler sonra cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek.
İlk turda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2.5 milyon oy farkı yiyen Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura giderayak icra ettiği yıkım siyasetini kural tanımazlık ve hukuku çiğnemekle taçlandırdı.
SEÇİM YASAKLARINI DELDİ: PROPAGANDA YAPIP "İNEGÖL'Ü İL YAPACAĞIM" VAADİNDE BULUNDU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 18.00'da seçim yasakları başlamasına rağmen, CHP'li isimler üzerinden SMS ile seçim propagandası yaptı.
CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın ismiyle Bursalılara mesaj yoluyla çağrı yapan Kılıçdaroğlu, "Değerli inegöllüler, 13. Cumhurbaşkanını seçerken, İnegöl için de karar vereceksin. 6 ay içinde İngeöl'ü il yapacağım" vaadinde bulundu.
"BASACAK TUŞU KALMADI, ŞİMDİ DE BOL KESEDEN İL DAĞITIYOR"
Seçim yasaklarını çiğneyen Kılıçdaroğlu'na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tepki gecikmedi.
Varank, "Kılıçdaroğlu'nun artık basacak tuşu kalmadı, şimdi de bol keseden il dağıtıyor. Ama o kadar cahil ki illerin kanunla kurulduğundan haberi yok. Cumhurbaşkanı adayı olarak Meclis'in iradesine ipotek koyabileceğini zanneden Kılıçdaorğlu'nun emekliliğine bir gün kaldı" dedi.