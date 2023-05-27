Kural tanımaz demokrasi haydutluğu! Kılıçdaroğlu yine seçim yasaklarını çiğneyip propaganda yaptı: Peki yasa ne diyor?

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Yasaya göre seçim yasaklarının başlamasına rağmen propaganda faaliyeti yürütenler bir aydan 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.1961 tarih, 256 sayılı kanunun hükmü olan madde 151'de aynen şu ifadeler yer alıyor;Oy verme gününden önceki günün saat 18'inden sonra ve oy verme gününde umumi veya umuma açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar, veya bu maksatle yayınlarda bulunanlar veya her ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette söz, yazı veya sair suretlerle propaganda yapanlar veya asılsız şayialar çıkaranlar bir aydan 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.