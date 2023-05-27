Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir skandal daha! Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara hakaret yağdırdı... Tepki üstüne tepki

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.
Seçimler 50+1 kuralı sebebiyle ikinci tura kaldı. Millet yarın yani bir kez daha sandığa gidecek ve kararını verecek.
KILIÇDAROĞLU İYİCE ÇİRKİNLEŞTİ
İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan PKK ve FETÖ'nün desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur öncesi milliyetçi pozlar keserek ikiyüzlü siyaset sergilerken dilini daha da çirkinleştirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VERENİ GÜNAHKAR İLAN ETTİ
CHP yandaşı Fox TV'de konuşan Kılıçdaroğlu, 1. turda Başkan Erdoğan'a oy veren seçmenlere skandal sözler sarf etti.
"Erdoğan'a oy verenler yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Girmemeli de zaten. Ahlaklı olmalı erdemli olmalı herkes.
Ve devletini düşünüyorsa, geleceğini düşünüyorsa, evlatlarını düşünüyorsa gidip yeniden düşünmeli ve oyunu ona göre kullanmalı."
BANA OY VERMEYEN SANDIĞA GİTMESİN
HÜDA PAR üzerinden yine algılara oynayan Kılıçdaroğlu "MHP yani ülkücü yani kendisini milliyetçi olarak tanımlayan kardeşlerime sesleniyorum. Eğer bu suça ortak olmak istemiyorsan bana da oy vermek istemiyorsan sandığa gitme o zaman. Bu suça ortak olma." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
TEPKİ YAĞDI
Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sosyal medyada tepki üstüne tepki yağdı.