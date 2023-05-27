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    • 27.05.2023 13:09
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir skandal daha! Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara hakaret yağdırdı... Tepki üstüne tepki

    İkinci tur öncesi dilini daha da çirkinleştiren 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a oy veren seçmene hakaretler savurdu. Erdoğan'a oy veren vatandaşları günahkar ve ahlaksız ilan eden Kılıçdaorğlu, "Erdoğan’a oy verenler yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    Kılıçdaroğlu’ndan bir skandal daha!

    14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.

    Seçimler 50+1 kuralı sebebiyle ikinci tura kaldı. Millet yarın yani bir kez daha sandığa gidecek ve kararını verecek.

    KILIÇDAROĞLU İYİCE ÇİRKİNLEŞTİ
    İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan PKK ve FETÖ'nün desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur öncesi milliyetçi pozlar keserek ikiyüzlü siyaset sergilerken dilini daha da çirkinleştirdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VERENİ GÜNAHKAR İLAN ETTİ
    CHP yandaşı Fox TV'de konuşan Kılıçdaroğlu, 1. turda Başkan Erdoğan'a oy veren seçmenlere skandal sözler sarf etti.

    "Erdoğan'a oy verenler yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Girmemeli de zaten. Ahlaklı olmalı erdemli olmalı herkes.

    Ve devletini düşünüyorsa, geleceğini düşünüyorsa, evlatlarını düşünüyorsa gidip yeniden düşünmeli ve oyunu ona göre kullanmalı."

    BANA OY VERMEYEN SANDIĞA GİTMESİN
    HÜDA PAR üzerinden yine algılara oynayan Kılıçdaroğlu "MHP yani ülkücü yani kendisini milliyetçi olarak tanımlayan kardeşlerime sesleniyorum. Eğer bu suça ortak olmak istemiyorsan bana da oy vermek istemiyorsan sandığa gitme o zaman. Bu suça ortak olma." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    TEPKİ YAĞDI
    Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sosyal medyada tepki üstüne tepki yağdı.

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    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir skandal daha! Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara hakaret yağdırdı... Tepki üstüne tepki
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