Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir skandal daha! Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara hakaret yağdırdı... Tepki üstüne tepki

Ve devletini düşünüyorsa, geleceğini düşünüyorsa, evlatlarını düşünüyorsa gidip yeniden düşünmeli ve oyunu ona göre kullanmalı."

BANA OY VERMEYEN SANDIĞA GİTMESİN

HÜDA PAR üzerinden yine algılara oynayan Kılıçdaroğlu "MHP yani ülkücü yani kendisini milliyetçi olarak tanımlayan kardeşlerime sesleniyorum. Eğer bu suça ortak olmak istemiyorsan bana da oy vermek istemiyorsan sandığa gitme o zaman. Bu suça ortak olma." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sosyal medyada tepki üstüne tepki yağdı.