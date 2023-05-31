Sandıktan çıkan sonuç şehit ailelerini mutlu etti: Evlatlarımız kabirlerinde rahat uyuyacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, tüm illerde ve yurtdışında oyunu artırarak rakibi 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında ezici üstünlükle seçim zaferi kazanması en çok da şehit ailelerini ve gazileri sevindirdi.
Şehit aileleri, seçim sürecinde FETÖ iltisaklı KHK'lıları cezaevinden çıkarma sözü veren, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde çıkarma ve yerel yönetimlere özerklik gibi vaatlerle PKK'yla bağını koparamayan HDP'yle iş birliği yapan Kılıçdaroğlu'nun sandıkta hezimete uğramasını "Evlatlarımız artık kabirlerinde rahat uyuyacak" sözleriyle karşıladı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Ankara Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, "Erdoğan'ın seçilmesi yüreğimize su serpti. Bu seçim hakla batılın savaşıydı. Hak galip geldi, batıl zail oldu. Erdoğan yüzünün akıyla çıktı. Erdoğan'ı yıkmak isteyenler milleti hesaba katmadı. Eğer Kılıçdaroğlu seçilseydi şehitlerimizin mezarda kemikleri sızlardı. Şükürler olsun ki yüce Türk milleti buna izin vermedi." İfadelerini kullandı.
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, "Sandığa gittiklerinde biz şehit ailelerini unutmayan, koltuk sevdasıyla ülkemizi parçalamak isteyen terör destekçilerine oy vermeyen, onları devletimizin başına getirmeyen insanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Necmettin Yılmaz'ın annesi Gülay Yılmaz, Seçimi yeniden Milletin Adamı kazandı. Kandil'in, FETÖ'nün, PKK'nın, Öcalan'ın, Demirtaş'ın dediği değil, Türk milletinin dediği oldu. Oğlumu katledenler gün yüzü görmeyecek." şeklinde konuştu.