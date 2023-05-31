Sandıktan çıkan sonuç şehit ailelerini mutlu etti: Evlatlarımız kabirlerinde rahat uyuyacak

Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, "Onlar seçilseydi hem Eren'im ve bütün şehitlerimiz mezarında, biz şehit aileleri de yatağımızda rahat uyumayacaktık. Oğlumun kemikleri sızlayacaktı. Benim yüreğim parçalanacaktı. Hamdolsun ki bu acıyı yaşamadık. Oğluma, 'Rahat uyu kınalı kuzum. Senin katillerinle iş birliği yapanlar Allah'a şükürler olsun ki kazanmadı' dedim. Terör destekçilerini başına getirmeyen insanlarımıza çok teşekkür ediyorum."