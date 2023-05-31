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    • 31.05.2023 10:53
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    Sandıktan çıkan sonuç şehit ailelerini mutlu etti: Evlatlarımız kabirlerinde rahat uyuyacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci tur seçiminde ezici bir üstünlükle seçimi kazanması ve 8’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun sandıkta bozguna uğraması şehit ailelerini mutlu etti. Seçim sürecinde FETÖ’cülerin umudu olan, sırtını PKK’ya yaslayan muhalefetin iktidar hayallerinin son bulması ile şehit aileleri derin bir nefes aldı. Şehit ailelerinin ahı onları o koltuğa oturtmadı diyen şehit yakınları,” Erdoğan’ın seçilmesi yüreğimize su serpti.” dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sandıktan çıkan sonuç şehit ailelerini mutlu etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, tüm illerde ve yurtdışında oyunu artırarak rakibi 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında ezici üstünlükle seçim zaferi kazanması en çok da şehit ailelerini ve gazileri sevindirdi.

    Şehit aileleri, seçim sürecinde FETÖ iltisaklı KHK'lıları cezaevinden çıkarma sözü veren, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde çıkarma ve yerel yönetimlere özerklik gibi vaatlerle PKK'yla bağını koparamayan HDP'yle iş birliği yapan Kılıçdaroğlu'nun sandıkta hezimete uğramasını "Evlatlarımız artık kabirlerinde rahat uyuyacak" sözleriyle karşıladı.

    Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Ankara Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, "Erdoğan'ın seçilmesi yüreğimize su serpti. Bu seçim hakla batılın savaşıydı. Hak galip geldi, batıl zail oldu. Erdoğan yüzünün akıyla çıktı. Erdoğan'ı yıkmak isteyenler milleti hesaba katmadı. Eğer Kılıçdaroğlu seçilseydi şehitlerimizin mezarda kemikleri sızlardı. Şükürler olsun ki yüce Türk milleti buna izin vermedi." İfadelerini kullandı.



    Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, "Sandığa gittiklerinde biz şehit ailelerini unutmayan, koltuk sevdasıyla ülkemizi parçalamak isteyen terör destekçilerine oy vermeyen, onları devletimizin başına getirmeyen insanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
    Necmettin Yılmaz'ın annesi Gülay Yılmaz, Seçimi yeniden Milletin Adamı kazandı. Kandil'in, FETÖ'nün, PKK'nın, Öcalan'ın, Demirtaş'ın dediği değil, Türk milletinin dediği oldu. Oğlumu katledenler gün yüzü görmeyecek."     şeklinde konuştu.

        Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, "Onlar seçilseydi hem Eren'im ve bütün şehitlerimiz mezarında, biz şehit aileleri de yatağımızda rahat uyumayacaktık. Oğlumun kemikleri sızlayacaktı. Benim yüreğim parçalanacaktı. Hamdolsun ki bu acıyı yaşamadık. Oğluma, 'Rahat uyu kınalı kuzum. Senin katillerinle iş birliği yapanlar Allah'a şükürler olsun ki kazanmadı' dedim. Terör destekçilerini başına getirmeyen insanlarımıza çok teşekkür ediyorum."



        Şehit İsmet Işık'ın (21) babası Durmuş Işık (68), "Şehit ailelerinin ahı onları o koltuğa oturtmadı. Halkımız sağduyu gösterdi ve şehitlerimizin kemikleri sızlamadı. Bundan sonra da her zaman böyle olacak." İfadelerini kullandı.

        Şırnak Gabar Dağı'nda operasyon sırasında mayına basarak iki bacağını da kaybeden Gazi Hasan Kocamaz (37), "Ülkemizin değerini bilmeyen bu kesime karşı demokratik yollarla hadlerini bildirdiğimiz için çok mutluyum. HDPPKK'ya ve Türkiye'yi bölmek isteyen tüm bileşenlere fırsat vermeyen tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür etmek ediyorum." dedi.

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