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    • 26.05.2023 17:24
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    CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun skandal sözlerle hedef aldığı esnaf Mehmet Özdemir konuştu: "PKK ile beraber olan benim tezgahıma gelemez"

    CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,  28 Mayıs'ta ikinci tur seçimleri kapsamında HDP'nin de desteklediği 8'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu’na oy toplamak için sokak sokak dolaşıyor. HDPKK iş birliği tepkisi alan İmamoğlu, kendisine tepki gösteren esnafa skandal ifadelerle saldırdı. Polis merkezine götürülen esnaf İmamoğlu’dan şikayetçi oldu. İmamoğlu'na terör tepkisi gösteren esnaf Mehmet Özdemir "PKK’yla beraber olan ve PKK’yla yürüyenlerle beraber olamaz. Benim tezgahıma gelemez." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    O esnaf yaşananları anlattı

    Türkiye 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlerine hazırlanıyor. Terör örgütü PKK ve siyasi ayağı HDP'nin desteklediği 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına sahada çalışmalar gerçekleştiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul'a hizmet yerine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayalleriyle sokak sokak dolaşıyor.

    Bayrampaşa'daki bir pazarı ziyareti esnasında esnafın tepkisiyle karşılaşan İmamoğlu, kendisini HDP ile iş birliği üzerinden eleştiren esnafa parmak sallayarak "Sen ahlaksızsın, terbiyesizsin" dedi.

    Bunun üzerine esnaf korumalar tarafından tezgahtan indirildi.

    Tartışmanın ardından polis merkezine giden esnaf, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle İmamoğlu'ndan şikayetçi oldu. "PKK'yla beraber olan ve PKK'yla yürüyenlerle beraber olamaz. Benim tezgahıma gelemez " dedi.

    TEZGAHINDAN İNDİRİLEN ESNAF OLAY ANINI ANLATTI
    Korumalar tarafından tezgahından indirilen esnaf "Ben pazardaydım, belediye başkanı geldi. Belediye başkanı geldikten sonra ben dedim ki 'PKK'yla beraber olan ve PKK'yla yürüyenlerle beraber olamaz. Benim tezgahıma gelemez' dedim.

    Ondan sonra geldi bana dedi 'PKK'lı sensin'. Ben PKK'lı değilim. 'Ben PKK'yla beraber olanlarla vatan hainlerine olanlara ben hainlere söylüyorum' dedim. " ifadelerini kullandı.

    "BU BELEDİYE BAŞKANI BENİM İÇİN BELEDİYE BAŞKANI OLAMAZ."
    Ettiği hakaretlerle yetinmeyen İmamoğlu, esnaftan şikayetçi oldu.

    "Belediye başkanının sana bu sözleri sarf etmesi hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna karşılık veren esnaf Mehmet Özdemir "Bu Belediye Başkanı benim için Belediye Başkanı olamaz. Ben kesinlikle tasvip etmiyorum." dedi.

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    Haberler Güncel CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun skandal sözlerle hedef aldığı esnaf Mehmet Özdemir konuştu: "PKK ile beraber olan benim tezgahıma gelemez"
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