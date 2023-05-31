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    • 31.05.2023 12:04
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    • 31.05.2023 12:19
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    FETÖ ve PKK'lı tutuklular Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi!

    FETÖ ve PKK'nın 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek verdiği bir kez daha kanıtlandı. Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı için ceza infaz kurumlarında 51 bin 382 tutuklu oy kullandı. Toplam 238 kurumda oy verilen cezaevlerinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 37 bin 663 oy alarak rekor kırdı. FETÖ tutuklularının ağırlıkta olduğu Silivri ve PKK'lı hükümlülerin tutulduğu Diyarbakır cezaevlerinde ortaya çıkan tablo dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    FETÖ ve PKK’lı tutuklular Kılıçdaroğlu dedi!

    2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken FETÖ ve PKK'nın desteklediği 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

    FETÖ ve PKK'nın 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek verdiği bir kez daha kanıtlandı.

    CEZAEVLERİNDE SANDIKLAR KURULDU
    Silivri Cezaevi'nde (Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü) ve Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde bulunan tutuklu seçmenler, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullandı.

    FETÖ VE PKK'LI TUTUKLULARIN AĞIRLIKLI OLDUĞU SANDIKLAR DİKKAT ÇEKTİ
    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu tutukluların yoğunlukta olduğu Silivri Cezaevi ile PKK'lı militanların ağırlıkta olduğu Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu seçmenlerin tercihi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana oldu.

        DİYARBAKIR'DA KILIÇDAROĞLU YİNE ÖNDE
        Toplam 5 bin 96 oyun kullanıldığı Silivri Cezaevi'nde, Kılıçdaroğlu 3 bin 814 oy alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bin 282 oy çıktı. Toplam 2 bin 381 oyun kullanıldığı Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde ise Erdoğan'a 221 verilirken, Kılıçdaroğlu'na tam 2 bin 160 oy çıktı. Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı'da 570 oyun 532'si CHP lideri Kılıçdaroğlu'na verildi. Diyarbakır Kadın Kapalı'da da 135 oyun 114'ü Kemal Kılıçdaroğlu'na çıktı.

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        Silivri Cezaevi;

        Diyarbakır Cezaevi;
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        Sarıgül’den ’Kılıçdaroğlu’ çıkışı
        Haberler Güncel FETÖ ve PKK'lı tutuklular Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi!
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