2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken FETÖ ve PKK'nın desteklediği 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
FETÖ ve PKK'nın 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek verdiği bir kez daha kanıtlandı.
CEZAEVLERİNDE SANDIKLAR KURULDU
Silivri Cezaevi'nde (Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü) ve Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde bulunan tutuklu seçmenler, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullandı.
FETÖ VE PKK'LI TUTUKLULARIN AĞIRLIKLI OLDUĞU SANDIKLAR DİKKAT ÇEKTİ
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu tutukluların yoğunlukta olduğu Silivri Cezaevi ile PKK'lı militanların ağırlıkta olduğu Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu seçmenlerin tercihi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana oldu.