İşte CHP'nin hizmet anlayışı bu! Mahmut Tanal tepki çekti: Oy verdikleriniz yapsın

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
ERDOĞAN KAZANDI CHP ÇİRKİN YÜZÜNÜ GÖSTERDİ
Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ve %5 oranında fark atarken CHP vatandaşı ayrıştıran dilini bir kez daha gösterdi.
Deprem bölgesinde Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın başarısını hazmedemeyerek depremzedelere hakaretler yağdıran CHP zihniyeti gerçek yüzünü kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa da gösterdi.
ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL'DAN ŞANLIURFA İÇİN HİZMET BEKLEYEN VATANDAŞA SKANDAL SÖZLER
Şanlıurfa'dan Milletvekili seçilen Mahmut Tanal kendisine seçimlerin geride kaldığını ve "Urfa-Akcakale arası sırat yoluna bir el atsanız" diyen vatandaşa skandal bir yanıt verdi.
OY VERDİĞİNİZ AK PARTİ YAPSIN
Tanal, "Oy verdiğiniz Akp yapsın. Engellileyen mi var?" dedi. Kendisinin Şanlıurfa Milletvekili olduğunu görmezden gelen Tanal'ın bu sözleri CHP'nin vatandaşları "CHP'ye oy veren ya da vermeyen" olarak ayırdığının kanıtı oldu.