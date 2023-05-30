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    • 30.05.2023 15:54
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    Ekrem İmamoğlu'nun 'bankalar para vermeyecek' yalanı da patladı: Çaresizlik söylemleri

    8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda cumhurbaşkanı yardımcılığı vadedilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hayali Başkan Erdoğan'ın zaferiyle suya düştü. Seçimi Başkan Erdoğan'ın kazanması halinde pazartesi günü bankalardan para çekilemeyeceğine yönelik manipülasyon yapan Ekrem İmamoğlu'nun yalanı da patladı. İmamoğlu'nun yalanına Başkan Erdoğan ve vatandaşlar tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Ekrem İmamoğlu’nun ’bankalar para vermeyecek’ yalanı da patladı: Çaresizlik söylemleri

    8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yedi.

    Seçim stratejisi olarak yalanı ve algıyı seçen koalisyon hezimete uğrarken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortaya attığı yalan deşifre oldu.

    İMAMOĞLU YALAN SÖYLEDİ: BANKALAR PAZARTESİ PARA VERMEYECEK&NBSP;
    İmamoğlu, 24 Mayıs'ta Avcılar mitinginde, "Bakın sevgili dostlar burada esnaflar, iş insanları, tüccarlar var. Bakın bu insanlar büyük bir ekonomik kriz yaşıyor. Bakın orada döviz bürosu var. Bugün bankadaki dövizle bankadaki döviz arasında ciddi farklar var. Bankalar merkez bankası artık döviz bürolarından Tahtakale'den döviz satın alır hale geldi. Çok kritik günlerimiz var. Üç gün Bakın eğer Pazartesi günü bankalardan milletin parasını çekemediği ekonomik krizin daha derinden hissedildiği bir süreç istemiyorsak çok çalışmak zorundayız" iddiasında bulundu.

    Ancak seçimin ertesi günü, vatandaşlar bankalar ve ATM'lerde istedikleri gibi paralarını çekip işlemlerini sürdürdü.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ: HEPSİ YALAN
    Başkan Erdoğan söz konusu yalana tepki gösterdi. TOBB 79. Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Erdoğan "Hepsi yalan" diyerek şunları söyledi;
    "29 Mayıs günü bankadan para çekemeyeceği iddiasından Döviz Kuru ve sebze fiyatlarının uçağına dair tüm tuşlara bastılar. Ne oldu, bankalar kapandı mı? Hepsi artık kasaları falan boşalttı mı? Ne oldu... Hepsi yalan, ama işte yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor. Millete korku salmak adına piyasa manipülasyonun adına her türlü çirkefliği sergilediler. Ne yaparlarsa yapsınlar muvaffak olamadılar. Bu ülkenin ekonomisini Londra tefecilerine emanet edeceklerdi edemediler. İnşallah bundan sonra bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Bunlara aldırmayacak 21 yıldır olduğu gibi işimize bakacağız. Elimizdeki imkanları en güzel şekilde kullanmaya devam edeceğiz."

        VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
        Vatandaşlar da oy için manipülasyona başvuran İmamoğlu'na tepki gösterdi.

        Tepkiler şu şekilde;

        "İSTEDİĞİM KADAR PARA ÇEKTİM HİÇBİR SORUN YOKTUR"
        Necat Akbaş, "Pazartesi günü bankalar para vermeyecek söylentilerini duydum. Fakat ATM'den istediğim kadar paramı çektim. Hatta daha fazlasını vermek için reklamlarla da karşılaştım. Bankaların para vermemesi için hiçbir sebep yok."

        Veysi Maskan: "Bankalarda hesaplarım var. Seçim öncesinde de çekip yatırabiliyordum. Seçimden sonra da paramı hiçbir sorunla karşılaşmadan çektim, hiçbir olumsuz uyarı da gelmedi. Bankalar para veriyor hatta istediğimden fazlasını vermeye çalışıyorlar."

        "BANKALAR ESKİSİNDEN DAHA FAZLA GÜVEN VE PARA VERDİ"
        Fahrettin Çakmak: "Bu tip söylemler her seçimde söylenir. Seçmen üzerinde korku ve panik yaratmak içindir. Fakat seçim sonrası hiç de söyledikleri gibi olmadı. Ekonomi daha güven verdi ve tüm bankalardan ve ATM'lerden rahatlıkla paramızı çekip harcadık. Olumsuz durum yaşanmadı. Söylenenlerin ne kadar boş ve çaresizlik söylemleri olduğunu gördük."

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