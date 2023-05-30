Ekrem İmamoğlu’nun ’bankalar para vermeyecek’ yalanı da patladı: Çaresizlik söylemleri

8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yedi.
Seçim stratejisi olarak yalanı ve algıyı seçen koalisyon hezimete uğrarken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortaya attığı yalan deşifre oldu.
İMAMOĞLU YALAN SÖYLEDİ: BANKALAR PAZARTESİ PARA VERMEYECEK&NBSP;
İmamoğlu, 24 Mayıs'ta Avcılar mitinginde, "Bakın sevgili dostlar burada esnaflar, iş insanları, tüccarlar var. Bakın bu insanlar büyük bir ekonomik kriz yaşıyor. Bakın orada döviz bürosu var. Bugün bankadaki dövizle bankadaki döviz arasında ciddi farklar var. Bankalar merkez bankası artık döviz bürolarından Tahtakale'den döviz satın alır hale geldi. Çok kritik günlerimiz var. Üç gün Bakın eğer Pazartesi günü bankalardan milletin parasını çekemediği ekonomik krizin daha derinden hissedildiği bir süreç istemiyorsak çok çalışmak zorundayız" iddiasında bulundu.
Ancak seçimin ertesi günü, vatandaşlar bankalar ve ATM'lerde istedikleri gibi paralarını çekip işlemlerini sürdürdü.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ: HEPSİ YALAN
Başkan Erdoğan söz konusu yalana tepki gösterdi. TOBB 79. Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Erdoğan "Hepsi yalan" diyerek şunları söyledi;
"29 Mayıs günü bankadan para çekemeyeceği iddiasından Döviz Kuru ve sebze fiyatlarının uçağına dair tüm tuşlara bastılar. Ne oldu, bankalar kapandı mı? Hepsi artık kasaları falan boşalttı mı? Ne oldu... Hepsi yalan, ama işte yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor. Millete korku salmak adına piyasa manipülasyonun adına her türlü çirkefliği sergilediler. Ne yaparlarsa yapsınlar muvaffak olamadılar. Bu ülkenin ekonomisini Londra tefecilerine emanet edeceklerdi edemediler. İnşallah bundan sonra bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Bunlara aldırmayacak 21 yıldır olduğu gibi işimize bakacağız. Elimizdeki imkanları en güzel şekilde kullanmaya devam edeceğiz."