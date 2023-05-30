Ekrem İmamoğlu’nun ’bankalar para vermeyecek’ yalanı da patladı: Çaresizlik söylemleri

Veysi Maskan: "Bankalarda hesaplarım var. Seçim öncesinde de çekip yatırabiliyordum. Seçimden sonra da paramı hiçbir sorunla karşılaşmadan çektim, hiçbir olumsuz uyarı da gelmedi. Bankalar para veriyor hatta istediğimden fazlasını vermeye çalışıyorlar."

"BANKALAR ESKİSİNDEN DAHA FAZLA GÜVEN VE PARA VERDİ"

Fahrettin Çakmak: "Bu tip söylemler her seçimde söylenir. Seçmen üzerinde korku ve panik yaratmak içindir. Fakat seçim sonrası hiç de söyledikleri gibi olmadı. Ekonomi daha güven verdi ve tüm bankalardan ve ATM'lerden rahatlıkla paramızı çekip harcadık. Olumsuz durum yaşanmadı. Söylenenlerin ne kadar boş ve çaresizlik söylemleri olduğunu gördük."