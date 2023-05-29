AK Partili olduğu için ekmek satmadı! Bıçak çekip hakaretler etti: İtlere ekmek satmıyoruz

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,18'lik oy oranıyla rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyona yakın oy ile fark attı.
Başkan Erdoğan'ın sandıktan zaferle ayrılmasının ardından Kısıklı'daki evinin önünde binlerce vatandaş toplanırken bu buluşma sonrası Başkan Erdoğan Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitap etti.
Ancak bu durumdan rahatsızlık duyan bazı kesimler AK Partili vatandaşlara saldırdı.
İZMİR'DE ERDOĞAN'IN ZAFERİNİ KUTLAYAN KIZA TAŞLI SALDIRI
Başkan Erdoğan topluma "kimse kaybetmeyecek" mesajı verirken, İzmir'de Başkan Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan bir genç kız bir grubun silahlı saldırısına uğradı.
ALNINDAN YARALANDI
Alnından yaralanan ve kanlar içinde kalan genç kızın olay sonrası çekilen fotoğrafında alnında şişlik olduğu görüldü.
"REİS" DİYE BAĞIRINCA DÜKKANDAN KOVULDU
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir fırından ekmek almaya giden çocuk, "Reis" diye bağırdığı gerekçesiyle iş yerinin sahibi tarafından ağır hakaretlere maruz kalıp dükkandan kovuldu.