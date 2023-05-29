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    • 30.05.2023 00:07
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    • 30.05.2023 00:07
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    AK Partili olduğu için ekmek satmadı! Bıçak çekip hakaretler etti: İtlere ekmek satmıyoruz

    Başkan Erdoğan’ın tarihi zaferi sonrası Cumhur İttifakı'na gönül veren milyonların sevinçleri sokaklara taştı. Ancak bu durumdan rahatsız olan kesimler de devreye girdi. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir fırından ekmek almaya giden çocuk "Reis" diye bağırınca ağır hakaretler sonrası dükkandan kovuldu. Sonrasında çocuğun ailesi fırına gelirken işletme sahibi eline bıçak alıp "İtlere ekmek satmıyoruz" diyerek aileyi yine dükkandan kovdu.

    Bu zihniyet değişmez!

    Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,18'lik oy oranıyla rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyona yakın oy ile fark attı.



    Başkan Erdoğan'ın sandıktan zaferle ayrılmasının ardından Kısıklı'daki evinin önünde binlerce vatandaş toplanırken bu buluşma sonrası Başkan Erdoğan Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitap etti.

    Ancak bu durumdan rahatsızlık duyan bazı kesimler AK Partili vatandaşlara saldırdı.



    İZMİR'DE ERDOĞAN'IN ZAFERİNİ KUTLAYAN KIZA TAŞLI SALDIRI
    Başkan Erdoğan topluma "kimse kaybetmeyecek" mesajı verirken, İzmir'de Başkan Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan bir genç kız bir grubun silahlı saldırısına uğradı.

    ALNINDAN YARALANDI
    Alnından yaralanan ve kanlar içinde kalan genç kızın olay sonrası çekilen fotoğrafında alnında şişlik olduğu görüldü.


    "REİS" DİYE BAĞIRINCA DÜKKANDAN KOVULDU
    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir fırından ekmek almaya giden çocuk, "Reis" diye bağırdığı gerekçesiyle iş yerinin sahibi tarafından ağır hakaretlere maruz kalıp dükkandan kovuldu.



        "İTLERE EKMEK SATMIYORUZ"
        Olay sonrası çocuğun yakınları fırına giderek yaşananlara tepki gösterince bu kez eline bıçak alan işletme sahibi, ağza alınmayacak küfürler savurdu. Çocuğu, "İtlere ekmek satmıyoruz" diyerek kovduğunu itiraf eden fırıncı hakkında dava açılacağı belirtildi.

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        Bu zihniyet değişmez!
        Haberler Güncel AK Partili olduğu için ekmek satmadı! Bıçak çekip hakaretler etti: İtlere ekmek satmıyoruz
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