AK Partili olduğu için ekmek satmadı! Bıçak çekip hakaretler etti: İtlere ekmek satmıyoruz





İZMİR'DE ERDOĞAN'IN ZAFERİNİ KUTLAYAN KIZA TAŞLI SALDIRI

Başkan Erdoğan topluma "kimse kaybetmeyecek" mesajı verirken, İzmir'de Başkan Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan bir genç kız bir grubun silahlı saldırısına uğradı.



ALNINDAN YARALANDI

Alnından yaralanan ve kanlar içinde kalan genç kızın olay sonrası çekilen fotoğrafında alnında şişlik olduğu görüldü.





"REİS" DİYE BAĞIRINCA DÜKKANDAN KOVULDU

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir fırından ekmek almaya giden çocuk, "Reis" diye bağırdığı gerekçesiyle iş yerinin sahibi tarafından ağır hakaretlere maruz kalıp dükkandan kovuldu.