2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Başkan Erdoğan'ın zaferini İtalyan basını böyle duyurdu: "Muhalefetin hayalleri paramparça"
Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanını seçmek için 2. kez sandığa gitti. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de ilk kez yapılan ikinci tur oylamayla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye'deki seçimler dünya basınında da yakından takip edildi. Birçok yayın kuruluşu seçimleri canlı olarak takip ederken sonucu Başkan Erdoğan lehine "açık ara zafer" şeklinde yorumladı. La Repubblica gazetesi de seçim sonucunu "Türkiye'de seçimler: Erdoğan kazanıyor. Muhalefetin hayalleri paramparça" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
28.05.2023 19:54 - Son Güncelleme: 29.05.2023 01:03