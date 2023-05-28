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Haberler Dünya 2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Başkan Erdoğan'ın zaferini İtalyan basını böyle duyurdu: "Muhalefetin hayalleri paramparça"

2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Başkan Erdoğan'ın zaferini İtalyan basını böyle duyurdu: "Muhalefetin hayalleri paramparça"

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanını seçmek için 2. kez sandığa gitti. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de ilk kez yapılan ikinci tur oylamayla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye'deki seçimler dünya basınında da yakından takip edildi. Birçok yayın kuruluşu seçimleri canlı olarak takip ederken sonucu Başkan Erdoğan lehine "açık ara zafer" şeklinde yorumladı. La Repubblica gazetesi de seçim sonucunu "Türkiye'de seçimler: Erdoğan kazanıyor. Muhalefetin hayalleri paramparça" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

takvim.com.tr
28.05.2023 19:54 - Son Güncelleme: 29.05.2023 01:03
2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Başkan Erdoğan’ın zaferini İtalyan basını böyle duyurdu: Muhalefetin hayalleri paramparça

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin nabzını yakından takip eden Avrupa'da birçok yayın kuruluşu ve gazete, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turdaki seçim başarısını, canlı yayınlarla izleyicilere ve manşetten okurlarına duyurdu.

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2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Başkan Erdoğan’ın zaferini İtalyan basını böyle duyurdu: Muhalefetin hayalleri paramparça

Avrupa'da neredeyse tüm yayın kuruluşları ve gazeteler, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyetini manşetlerine taşıdı.

2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Başkan Erdoğan’ın zaferini İtalyan basını böyle duyurdu: Muhalefetin hayalleri paramparça

İNGİLTERE BASINI: "ERDOĞAN BİR KERE DAHA KENDİSİNE KARŞI YARIŞMANIN KOLAY OLMADIĞINI İSPATLADI"
İngiliz yayın kuruluşu BBC, İstanbul ve Ankara'da vatandaşların, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve sokaklarda Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamaya başladığını kaydetti.

2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Başkan Erdoğan’ın zaferini İtalyan basını böyle duyurdu: Muhalefetin hayalleri paramparça

Erdoğan'ın ilk açıklamasında seçmenlere teşekkür ettiği ifadelerinin yer aldığı haberde, "Erdoğan bir kere daha kendisine karşı yarışmanın kolay olmadığını ispatladı." değerlendirmesine yer verildi.

2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Başkan Erdoğan’ın zaferini İtalyan basını böyle duyurdu: Muhalefetin hayalleri paramparça

Sky News de Erdoğan'ın YSK'nin son verilerine göre önde götürdüğü yarışın ardından bazı ülkelerin liderlerinden tebrik mesajları aldığına vurgu yaptı.

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