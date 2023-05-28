2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Başkan Erdoğan'ın zaferini İtalyan basını böyle duyurdu: "Muhalefetin hayalleri paramparça"

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin nabzını yakından takip eden Avrupa'da birçok yayın kuruluşu ve gazete, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turdaki seçim başarısını, canlı yayınlarla izleyicilere ve manşetten okurlarına duyurdu.