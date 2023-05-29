CHP yandaşı Jahrein mahlası Ahmet Sonuç, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Kılıçdaroğlu diktatörün ta kendisi





PORTAKAL: ARTIK TORUNLARINIZA BAKIN

Portakal yaptığı açıklamada "Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için oy verdim. Çünkü siyaset üstü bir konuma geldiniz ama artık siz bu partiden gitmelisiniz. Yerel seçim diyerek ertelememeniz gerekiyor. Seçime giren değil kazanan bir lider olmanız gerekiyor. Her seçime giriyorsunuz kaybedediyorsunuz, bu önemli bir seçimdi sizin için ve bu önemli seçimi kaybettikten sonra bir daha şansınızın olmaması gerekiyor. Sizin ayrılıp çocuklarınaza, eşinize, torunlarınıza vakit harcamanız gerekiyor. Başka insanlara bu koltuğu vermeniz gerekiyor." dedi.