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    • 28.05.2023 23:16
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    • 28.05.2023 23:16
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    Başkan Erdoğan'ın tarihi zaferi sonrası Kudüs'teki insanlar Mescid-i Aksa'ya akın etti

    Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Başkan Erdoğan'ın zaferi dünyanın dört bir yanında da coşkuyla kutlandı. Kudüs'te insanlar Mescid-i Aksa'ya akın etti.

    takvim.com.tr
    Ümmetin lideri

    Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy alırken Türkiye bugün ikinci tur için sandık başına gitti.



    BAŞKAN ERDOĞAN KAZANDI
    Açıklanan son verilere göre sandıkların %99.49'u sayılırken Erdoğan 52.1 Kılıçdaroğlu ise 47.9'da kaldı. Bu sonuç ile Başkan Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

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